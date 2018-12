Traffico Roma del 18-12-2018 ore 18 | 30

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM.TE. RESTA CHIUSO IL VECCHIO T RACCIATO DELLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RESTA CHIUSO IL VECCHIO T RACCIATO DELLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA. Traffico INTENSO ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA PROBLEMI SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA STAZIONE ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : AL MOMENTO LA STRADA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : AL MOMENTO LA STRADA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : AL MOMENTO LA STRADA È CHIUSA TEMPORANEAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : AL MOMENTO LA STRADA È CHIUSA TEMPORANEAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST, CHIUSO PER UN INCIDENTE TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONEDEL FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA AL PINCIANO CHIUSA AL Traffico VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST, CHIUSO PER UN INCIDENTE TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONEDEL FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA AL PINCIANO CHIUSA AL Traffico VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA È CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA A S.GIOVANNI Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA è CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN VIA MAGNAGRECIA IN ...

Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA è CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN VIA MAGNAGRECIA IN ...