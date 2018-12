Le 7 regole d' oro per diventare un coinquilino perfetto

Ecco le regole del taglio alle pensioni d'oro : In attesa di buone notizie da Bruxelles, che dovrebbero poi materializzarsi nel maxiemendamento alla manovra che recepirà l'eventuale accordo con la commissione Ue, la legge di bilancio prosegue il ...

Conte : "Non lavoro a un deficit sotto il 2%" | Eurogruppo : Italia prenda misure alle regole | Salvini : "Quota 100 resta - assolutamente" : "Non sto lavorando a un deficit sotto il 2%". Il presidente del Consiglio spiega le intenzioni del governo alle prese con le correzioni alla Manovra necessarie per evitare la procedura di infrazione. Il ministro Tria impegnato a Bruxelles: "Volontà di trovare una soluzione al più presto".

Milano : pg - Corona non rispetta regole - torni in carcere : Milano, 26 nov. (AdnKronos) - Fabrizio Corona deve tornare in carcere perché ha violato in più occasioni le regole dell'affidamento terapeutico in prova. E' la richiesta formulata dalla rappresentante della procura generale, Nunzia Gatto, durante l'udienza, celebrata a porte chiuse, durata oltre 4 o

Larry Brown si racconta : 'Una foresta e 7 regole d'oro per allenare in eterno' : Entrare nel mondo di coach Larry Brown significa entrare in una biblioteca del sapere cestistico. Un gigante per noi e anche per l'Eurolega che gli ha dedicato la prima puntata di un documentario sul coaching in ...

Come prevenire il diabete : le 20 regole d'oro : L'hanno definita Come una delle malattie più diffuse del secolo. I numeri parlano chiaro: secondo le stime ufficiali diffuse dall'International diabetes Federation, nel 2017 si contavano nel mondo circa 425 milioni di persone con diabete. E si prevede che nel 2030 saranno ancora molte di più, all'incirca 552 milioni. In Italia si parla di vera e propria emergenza. La Società italiana ...

Aiuti Bce - inflazione non convince Draghi studia una proroga : “Aumento spread per shock autoprodotti mettendo in forse regole Ue” : Per Roma si aprono spiragli di vento favorevole da Francoforte, dove il programma di Aiuti della Bce con l’acquisto di titoli di Stato dei Paesi della zona euro (il Quantitative easing o Qe) potrebbe terminare dopo il previsto termine di fine 2018. Lo ha annunciato Mario Draghi sottolineando che l’inflazione di base dell’Eurozona “continua a oscillare intorno all’1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente”. ...

Figc - Gravina : 'Mancini sta facendo un buon lavoro. Le licenze? Ci saranno regole certe' : ... per escludere la rappresentanza legale o la partecipazione di soggetti con condanne per certe reati o squalifiche particolari, o fallimenti nel nostro mondo".

Scontro al Gf Vip - verità di Corona : "Così la Blasi ha infranto le regole" : Continua lo Scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. L'ex fotografo dei vip è a Verissimo per una intervista esclusiva con Silvia Toffanin ed è tornato a parlare della sua relazione con Silvia ...

3 regole d'oro che i piccoli negozi devono copiare da ecommerce e digitale : Nel libro 'Retail 4.0' gli autori Kopler-Stigliano analizzano gli effetti dell'ecommerce sul commercio tradizionale e forniscono idee su come aggiornarsi

Novara - polizia dà regole per garantire il decoro. E la sinistra pesta i piedi : La polizia urbana ha appena approvato in consiglio comunale a Novara un nuovo regolamento che ha scatenato gli animi della solita sinistra.Quale? Basta biciclette legate ai pali. Basta caos fuori dai locali. Basta abiti troppo succinti. I punti che aggiornano il vecchio regolamento, quindi, sono 60 e comprendono il divieto di vendere bevande nei contenitori di vetro, di bere alcolici in luoghi pubblici e anche di vestire in modo "contrario al ...

Il lavoro frena con le nuove regole : crollano i contratti stabili : Sull'anno i contratti stabili diminuiscono di ben 184mila unità. La fotografia, provvisoria, sul mercato del lavoro a settembre appena pubblicata dall'Istat conferma una situazione difficile, che risente anche del clima di incertezza e spiazzamemto tra imprese e operatori. Gli attuali, limitati, incentivi al lavoro stabile non sono in grado di dare la scossa che serve. E la stretta, da domani a regime, sui rapporti temporanei non ...