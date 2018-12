Blastingnews

: 700.000 persone hanno cliccato sul falso sito dell'IMPS per richiedere il #redditodicittadinanza. Nei commenti sott… - SirDistruggere : 700.000 persone hanno cliccato sul falso sito dell'IMPS per richiedere il #redditodicittadinanza. Nei commenti sott… - mimma50 : RT @domericcio7: Un sito nato per scherzo, fatto per dimostrare la facile diffusione delle fake news. Ci sono cascate 500.000 persone. In p… - manuelgiusti2 : Imps: falso sito prende in giro 700 mila persone -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Malgrado quello che ne possa pensare il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il Reddito di Cittadinanza è una misura che in molti stanno attendendo con trepidazione. A dimostrarlo basta quanto accaduto con undell'Inps, denominato. Già l'acronimo utilizzato, che sta per Istituto mondiale provvidenza solare, avrebbe dovuto mettere sull'avviso. Ma, purtroppo, il desiderio di ricevere l'agognato sussidio deve aver prevalso su un naturale spirito di osservazione. E ben 700.000sono cadute nell'equivoco e hanno eseguito la procedura per poter accedere al beneficio.L'obiettivo delIlè stato creato dalla Ars Digitalia, azienda con sede a Napoli, che sviluppa siti internet, software e app mobili. Se, certamente, uno degli obiettivi principali delera quello di presentare, con un accento goliardico, la misura del ...