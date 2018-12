Conte a Ue | deficit a 2 | 04% | ma pensioni e reddito non si toccano

Ma gli italiani vogliono che il governo acContenti la Ue e riduca il deficit? : Sono giorni decisivi per la legge di Bilancio e per il confronto tra l’Italia e la Commissione Europea, finalizzato ad evitare al nostro Paese la procedura d’infrazione. La scelta del governo Conte di ridurre il deficit previsto per il 2019 dal 2,4 al 2,04% è ritenuta giusta dal 62% degli italiani, convinti dell’opportunità di evitare la procedura d’infrazione e i rischi dello spread, mantenendo ...

L'Ue chiede sforzi sul deficit strutturale : Conte e i ministri fanno il pieno dei rilievi europei e tornano a Roma : "Stiamo lavorando, c'è lo staff tecnico che sta lavorando, per poter compiere gli ultimi dettagli per completare la nostra proposta". Se c'è una questione su cui Giuseppe Conte non si sbilancia, parlando della trattativa con L'Ue sulla manovra economica nella lunga conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, è il deficit strutturale. E' su questo che l'Europa chiede all'Italia maggiori sforzi, pur ...

Consiglio Ue - Conte : “Il deficit sarà il 2 - 04% - non abbiamo margini di manovra” : "Il saldo è quello, non abbiamo altri margini. Noi vorremmo che l'intera Ue si facesse carico dei due progetti riformatori su dissesto e giustizia civile e penale, dal nostro punto di vista ci sono margini di manovra", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine del Consiglio Europeo. Il saldo, dunque, per l'esecutivo italiano, non può essere inferiore al 2,04% proposto.Continua a leggere

Deficit al 2 - 4% «intoccabile». Tutte le volte che Di Maio e Conte hanno giurato che non sarebbe stato abbassato Video : Dalla festa dal balcone di Palazzo Chigi all'accordo con l'Ue per scendere al 2,04% del rapporto Deficit/Pil

Dal 2 - 4 al 2 - 04% : così Conte ha tagliato il deficit di 6 - 5 miliardi : Dal fondo per reddito di cittadinanza e quota 100 pensioni arrivano 3,6 miliardi; da dismissioni immobiliari e spending review 2,9, per un totale di sei miliardi e mezzo, che corrisponde ...

"Viva Conte - ha mantenuto il 2 - 4%". Sul gruppo Facebook M5S spopola l'equivoco sul deficit : Si fa a presto a dire 'due e quattro'. Ieri il premier Giuseppe Conte è volato a Bruxelles per parlare della manovra col presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, al quale ha proposto un abbassamento del rapporto deficit-Pil dal 2,4% (obiettivo iniziale dei gialloverdi) al 2,04%. E sebbene tra le due percentuali ballino miliardi di euro, tra i simpatizzanti grillini c'è chi non è riuscito a cogliere la ...

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra - Conte cede con taglio deficit al 2 - 04%. Ma Moscovici : 'non ci siamo ancora' : Finalmente, dopo la carrellata di indiscrezioni degli ultimi giorni, il governo M5S-Lega svela agli italiani e al mondo fino a che punto è disposto ad abbassare il target sul deficit, rispetto a quel livello del 2,4%, fumo negli occhi della Commissione europea, che ha provocato la bocciatura della Manovra. A ...

Disgelo Conte-Junker : deficit rivisto al 2 - 04%. Come cambia la Manovra : Stretta di mano tra Giuseppe Conte, premier italiano e Jean Claude Junker, presidente della Commissione Ue, al termine dell’incontro sulla Manovra italiana. Un faccia a faccia con l’obiettivo di potare l’Italia fuori dal rischio di infrazione a causa dell’eccessivo rapporto deficit-Pil al 2,4. Un numero che sembrava intoccabile e che invece, nell’incontro tra i due leader è sceso notevolmente, avvicinandosi a quello ...

"Il deficit può scendere" : Conte cede all'Ue - nessuna certezza su reddito e quota 100 : Fonti M5s: "Se non toccano reddito di cittadinanza e quota 100, va benissimo chiudere a 2,04". Ma non è affatto chiaro...

Deficit giù al 2 - 04%. Conte cede all’Ue. L’intesa è più vicina : «Il passo indietro del governo è considerevole». All’ora di cena, la lettura che arriva dal Palazzo Berlaymont registra i «buoni progressi» fatti per ridurre la distanza tra il governo italiano e la Commissione europea. Giuseppe Conte ha messo sul tavolo di Jean-Claude Juncker un consistente taglio del Deficit, ridotto a quota 2,04% del Pil. Baster...