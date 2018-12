ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Appalti, in Germania corsi di formazione per i funzionari pubblici e solo 4 settimane per aggiudicare le piccole opere… - Ivianti777 : RT @fattoquotidiano: Appalti, in Germania corsi di formazione per i funzionari pubblici e solo 4 settimane per aggiudicare le piccole opere… - italianaradio1 : Appalti, in Germania corsi di formazione per i funzionari pubblici e solo 4 settimane per aggiudicare le piccole op… - dreqqer : RT @fattoquotidiano: Appalti, in Germania corsi di formazione per i funzionari pubblici e solo 4 settimane per aggiudicare le piccole opere… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Poche leggi, molti regolamenti di attuazione e ancor più linee guida adottate a livello locale. L’ordinamento tedesco in materia diè “molto tecnico e richiede un’efficace cooperazione tra figure esperte”, racconta a ilfattoquotidiano.it Daniel Urso, esperto in materia all’interno del Rechtsanwaltskanzlei Pagliaro, studio legale con sede a Colonia. Come mai allora i dati forniti dall’ABZ, il centro di consulenza della Baviera per le aziende che vogliono partecipare agli, raccontano che inl’iter per l’aggiudicazione di un’opera pubblica si conclude in soli quattro mesi se si parla di un appalto a livello europeo, 6-8per quelli a livello nazionale e in 3-4se si tratta di una procedura semplificata? Il segreto sta principalmente nel livello di competenza e assistenza di cui godono i piccoli ...