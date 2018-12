Antonio Megalizzi torna in Italia | ad accogliere la salma anche il presidente Mattarella

L'ultimo saluto ad Antonio Megalizzi. Funerali in duomo a Trento : Fin qui la cronaca. Ma ciò che mi preme sottolineare è il richiamo che viene proprio dai colleghi volontari giornalisti di Europhonica a non strumentalizzare Antonio, la sua memoria ed il lavoro ...

Rai Radio trasmetterà l'Inno alla Gioia nel giorno dei funerali di Antonio Megalizzi : Sono passati cinque giorni da quando un uomo armato di coltello e di una rivoltella ha fatto fuoco contro la folla al tradizionale mercatino natalizio di Strasburgo inveendo - come raccontato da alcuni testimoni - contro altre persone con un coltello. In seguito all'attentato quattro persone sono morte e altre 11 ferite.Tra le persone coinvolte anche il giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi, gravemente ferito alla testa e purtroppo ...

Non solo sport. L'esempio di Antonio Megalizzi. L'eredità di Mario Draghi. E altre pagine - non solo - di sport. : Ma non è dalla cronaca sportiva che piovono le notizie più preoccupanti. Quelle, semmai, giungono dalla 'attualità ', dalla 'politica' e dalla 'nera '. E che, in un modo o nell'altro, sembrano ...

Attentato di Strasburgo - è morto “Bartek” - l’amico di Antonio Megalizzi : Sempre più pesante il bilancio dell’Attentato di martedì scorso a Strasburgo: è morto Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni, detto Bartek, che fino a domenica 16 dicembre era rimasto in coma. Cosa era successo. Cherif Chekatt gli aveva puntato la pistola in fronte e aveva sparato. Immediatamente le condizioni dell’uomo sono apparse disperate. Barto Pedro era in compagnia del giornalista italiano Antonio Megalizzi, morto due giorni prima ...

'Antonio Megalizzi e quel destino a cui mi sento così legato' : ... pensieri frutto di raccomandazioni che dovrebbero proteggere, ma che, nonostante Antonio si trovasse in uno dei luoghi teoricamente più sicuri al mondo, non sapremo mai se ha avuto modo di ...

È morto anche Barto - l'amico di Antonio Megalizzi : Sempre più pesante il bilancio dell'attentato di martedì scorso a Strasburgo: è morto Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni, detto Bartek, rimasto fino a ieri sera in coma profondo. Era insieme a ...

Strasburgo - morto Barto Pedro Orent-Niedzielski : era insieme ad Antonio Megalizzi : Il ragazzo si trovava insieme all'italiano. I due oltre a condividere la passione per la radio vivevano nella stessa casa e martedì scorso erano usciti con due amiche per visitare i mercatini di Natale.Continua a leggere

È morto anche Barto - l'amico di Antonio Megalizzi : Sempre più pesante il bilancio dell'attentato di martedì scorso a Strasburgo: è morto Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni...

Megalizzi - la sua fine non ferma il sogno : la "sua" radio vivrà | Morto anche l'amico di Antonio : La morte del giovane giornalista italiano non fermerà però il suo sogno di raccontare l'Europa ai giovani e attraverso i giovani. Il rettore dell' Università di Trento ha infatti annunciato il progetto di un network studentesco multilingue, finanziato anche da altri atenei.

Strage Strasburgo. E' morto Orent-Niedzielski - l'amico di Antonio Megalizzi : Ma per tutti, lui che parlava molte lingue e voleva aprire un ostello linguistico nella città francese, era "cittadino del mondo". Università unite per Antonio: Atenei potrebbero adottare la sua ...

Rai Radio trasmetterà l'Inno alla Gioia nel giorno dei funerali di Antonio Megalizzi : Sono passati cinque giorni da quando un uomo armato di coltello e di una rivoltella ha fatto fuoco contro la folla al tradizionale mercatino natalizio di Strasburgo inveendo - come raccontato da alcuni testimoni - contro altre persone con un coltello. In seguito all'attentato quattro persone sono morte e altre 11 ferite.Tra le persone coinvolte anche il giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi, gravemente ferito alla testa e ...

Antonio Megalizzi e la radio che univa l'Europa : La radio, il suo mondo: era uno dei membri di RadUni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari che produce vari progetti tra i quali proprio Europhonica, format condiviso con le ...

Antonio Megalizzi - se volete capire chi era ascoltatelo : meritava d’essere conosciuto per il suo talento non per un proiettile : Per capire chi era Antonio Megalizzi, ascoltate una puntata del suo programma in radio. Ascoltate un podcast di EuroPhonica, il programma nato dall’ostinato ottimismo di un gruppo di ragazzi convinti di poter raccontare l’Unione Europea ai loro coetanei. Bisogna sentirlo al microfono, per ricordarsi della bravura e del calore di amico, di un collega, e non della cartella clinica che peggiorava di ora in ora. Antonio era un giornalista ...

Antonio Megalizzi - lo strazio della fidanzata : 'Un amore infinito : ora tutta la mia vita sarà per lui' : dal nostro inviato STRASBURGO Quando finiscono le lacrime, restano le parole. Nel loro strazio, quelle di Luana Moresco cercano di ricordare quel che non c'è più della sua vita. Quel bel ragazzo, ...