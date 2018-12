Manovra con la fiducia I ' fari accesi' del Colle

Manovra - vertice serale per intesa Conte : per il reddito pronti 7 - 1 miliardi Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Cosa non entra in Manovra : sconti più alti sui capannoni e aiuti a mamme lavoratrici : ...inammissibile l'emendamento M5s che destinava 90 milioni nel 2019 alla Rai «per la realizzazione di infrastrutture digitali» secondo modalità stabilite con un decreto del ministero dell'Economia, di ...

Manovra - tutte le tappe : dalla corsa contro il tempo per l’approvazione e la procedura dell’eventuale infrazione : La Manovra finanziaria del governo Conte deve ottenere il via libera dal Parlamento italiano e quello della Commissione Ue, con calendari che si intrecciano fino alla fine dell’anno. Ecco quali sono le prossime tappe. Da oggi Primi voti in commissione Bilancio al Senato per gli emendamenti in vista del vertice vicepremier-Conte a Palazzo Chigi in serata. 17 dicembre Data da cerchiare in rosso sul calendario europeo. A Bruxelles c’è la ...

Manovra - Salvini : 'L'ecotassa non si farà - non è nel contratto' : Dopo le polemiche sulla tassa per le nuove auto, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha fatto chiarezza, spiegando che "non ci sarà, non c'è nel contratto di governo. Posso dirlo sia a nome mio ...

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera vertice decisivo : "Niente ecotassa - non è nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

Bruxelles monitora Roma. Attende una Manovra con 3 - 5 miliardi di tagli : Il negoziato con l'Europa dovrà concludersi domani, per evitare la procedura d'infrazione e permettere così al governo di presentare martedì in Senato il maxiemendamento con le correzioni alla legge ...

Manovra - Salvini : settimana decisiva - con Conte e Di Maio porteremo a casa risultato : A poche ore dal vertice sulla Manovra con Conte e Di Maio, il leader della Lega Matteo Salvini si mostra ottimista: “Oggi pomeriggio torno a volare a Roma perché siamo nella settimana decisiva: sono convinto che con Giuseppe e con Luigi porteremo a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei. Volere è potere”, afferma il vicepremier e ministro dell’Interno dal ...

Accordo con l’Europa al 99%Manovra - l’anticipazione di Affari : "Accordo con la Commisione europea sicuro al 99%. Ormai ci siamo". Una fonte ai massimi livelli del governo rivela ad Affaritaliani.it che, salvo improbabili colpi di scena, oggi verrà annunciata l'intesa tra l'Italia è l'Unione europea sulla Legge di Bilancio 2019 che eviterà la procedura di infrazione Segui su Affaritaliani.it

Giancarlo Giorgetti - gli incontri riservatissimi : 'Tranquilli - decide la Lega' - cosa non dicono sulla Manovra : Un invito alla calma, perché alla fine si farà come dice la Lega . A rassicurare i grandi fondi d'investimento internazionali , BlackRock , Pimco , Norges bank, fondi di Dubai , di Singapore, cinesi e ...

Manovra - scontro Lega-M5s. La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza : Manovra, scontro Lega-M5s. La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza Braccio di ferro tra i vicepremier su ecotassa, tagli a quota 100 e Reddito di Cittadinanza: servono altri 5 miliardi di euro per evitare la procedura d’infrazione dell’Ue. L’esame in commissione al Senato non è ancora iniziato e potrebbe finire con un maxiemendamento Torna a salire la tensione tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di ...

Manovra - Iva ridotta sui cracker ai cereali con stretta sull'autotrasporto : ... i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro , il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nonché i sottosegretari all'Economia Massimo ...

Manovra - rush finale per l’intesa con la Ue. Mancano 3 miliardi strutturali : Il dialogo tra la Commissione europea e Roma sulla Manovra prosegue. L’accordo sembra vicino, anche se resta un ultimo nodo da sciogliere che riguarda il deficit strutturale. La palla è nel terreno dell’Italia: decisivo dovrebbe essere il vertice di domenica sera, 16 dicembre, a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Tria, Fraccaro, Garavaglia e Castelli ...

Manovra - tensione Lega-M5S sull'ecotassa. Stasera il punto in un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Se gli amici del M5s trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti" ha spiegato, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, il sottosegretario all'economia Massimo ...

SCENARIO/ Manovra - il malcontento che svela lo sbaglio della Lega : Lo scontro sull'ecotassa rivela la sottovalutazione di Conte da parte della Lega. La trattativa con l'Ue deciderà le sorti del governo.