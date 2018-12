Borsa | Milano apre piatta | -0 | 05%

Borsa : Milano chiude in rosso con banche : ANSA, - Milano , 14 DIC - La Borsa di Milano archivia in rosso la settimana, insieme agli altri listini del Vecchio Continente. Gli investitori guardano alla trattativa del governo italiano con l'...

Borsa - Milano in calo con europee : La crescita industriale e le vendite al dettaglio minori del previsto in Cina, primi concreti segnali dell'impatto sull'economia del Dragone della guerra commerciale con gli Stati Uniti, spargono incertezza tra le Borse di tutte il mondo. Dopo le asiatiche, le piazze europee chiudono tutte in territorio negativo: la ...