Tempi stretti per l' accordo Stasera nuovo vertice Conte e Tria

Liste d'attesa nella sanità - Lucia Azzolina - M5S - : 'Più trasparenza e Tempi ristretti' : Due mesi per una visita dall'ortopedico, sei mesi per il dentista, trecento giorni per una risonanza magnetica. La sanità pubblica in Italia presenta ai pazienti dei tempi di attesa praticamente ...

Conte vuol chiudere su manovra - Tempi stretti per accordo con Ue : Roma, 4 dic., askanews, - chiudere l'intesa con la Commissione Ue prima del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 13 e 14 dicembre prossimi. E' questo l'obiettivo del governo che, con il ...

Conte vuol chiudere su manovra - Tempi stretti per accordo con Ue : E oggi lo ha ribadito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "I tempi - ha sottolineato - non sono lunghi. Non è che, la Commissione, ndr, ci ha dato un tempo preciso, esistono dei termini ben ...

Tempi stretti per evitare procedura infrazione Ue. Tria : verranno prese decisioni politiche - : Sulla manovra parla il ministro dell'Economia Giovanni Tria e lo fa al termine dell'Ecofin. Il dialogo 'va avanti, studiamo soluzioni varie' ma 'è necessario prendere decisioni politiche', ha detto &...

Indennizzi agli sfollati - proteste e dubbi Piciocchi : Tempi molto stretti | : Chi non stipula gli atti di cessione delle case entro il 20 dicembre rischia di perdere il 10% del valore dell’indennizzo: «Lo prevede la procedura di esproprio», dice Piciocchi. Alcuni cittadini: «È un ricatto»

Indennizzi agli sfollati - proteste e dubbi Picciocchi sotto attacco : Tempi stretti : Chi non accetta le condizioni stabilite rischia di perdere il 10% del valore dell’indennizzo: «Lo prevede la procedura di esproprio», dice Piciocchi. La protesta: «È un ricatto»

Manovra - Tempi stretti in commissione mentre proseguono colloqui governo : La Manovra è al vaglio della commissione Bilancio della Camera , che dovrà prendere in esame gli oltre 700 emendamenti agli articoli che vanno dal 2 al 22, tenendo in considerazione prima di tutto ...

Come funziona la procedura Ue per debito : Tempi stretti e correzioni pesanti dei conti : Ad aprire la strada che porta alla procedura d'infrazione non è il deficit eccessivo, ma il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione del debito pubblico. Questo comporta tempi più stretti e una correzione maggiore della manovra rispetto alla procedura «classica» per deficit eccessivo. Se il governo vuole evitare sanzioni, deve avviare una trattativa vera con Bruxelles...

Cantù - parlano i tifosi-vip «Tempi troppo stretti» : Non è una situazione facile, quello che preoccupa è soprattutto il tempo. Anna Cremascoli , presidente negli ultimi anni d'oro dei bianco-blu è abbastanza realista: Innanzitutto mi piange davvero il ...

Maltempo : sindaco Belluno - Tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini : Beleluno, 16 nov. (AdnKronos) - Sono disponibili sul sito del Comune di Belluno i moduli per la ricognizione dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione dei fenomeni meteo che tra fine ottobre e i primi giorni di novembre hanno sconvolto il Bellunese. "Chiediamo a tutti

Maltempo : sindaco Belluno - Tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini (2) : (AdnKronos) - "Questa operazione – commenta Massaro – fa seguito alla richiesta, lanciata già nelle prime ore post-disastro, di raccolta di dati e materiale fotografico relativi ai danni subiti. Per il momento, chiediamo ai cittadini di consegnare solamente il modulo compilato; tutto il resto del ma

Maltempo : sindaco di Belluno - Tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini : Sono disponibili sul sito del Comune di Belluno i moduli per la ricognizione dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione dei fenomeni meteo che tra fine ottobre e i primi giorni di novembre hanno sconvolto il Bellunese. “Chiediamo a tutti i cittadini di presentare in fretta le proprie segnalazioni. – l’appello del sindaco, Jacopo Massaro – La Regione ha messo a disposizione ieri i moduli e i comuni ...