Il giallo del post del M5S Arriva una sorpresa Gli utenti | Torna

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Italia in testa alla classifica per Nazioni - Dorothea Wierer col pettorale giallo! : L’Italia vola in testa alla classifica della Coppa del Mondo per Nazioni di Biathlon! La nostra Nazionale femminile non smette più di stupire e conquista il primo posto nella speciale graduatoria con un totale di 1890 punti dopo che sono state disputate due tappe del massimo circuito internazionale (quella di Pokljuka e quella di Hochfilzen). Le azzurre sono riuscite nell’impresa di superare Francia e Russia (ferme rispettivamente a ...

Salvini ironizza su Renzi in tv : “ha vinto anche la replica della Signora in giallo” : “Firenze secondo me” non ha avuto un’accoglienza calorosa su Canale Nove. Il format di Matteo Renzi si è fermato all’1,8%

La malinconia della manovra gialloverde e la banalità del populismo : Come questione politica di cui parlare a cena siamo sempre lì, che vuol combinare Salvini. Con una battuta, ma fondata, si potrebbe dire che sarà un leader vero solo quando avrà un partitino sovranista e convintamente No euro a fargli concorrenza e dal quale dovrà distinguersi. Restano le trucidezze

Il giallo della scomparsa di Mattia Mingarelli : la foto del cane e l'ipotesi del veggente : L'agente di commercio Mattia Mingarelli di Albavilla (Como), 30 anni, svanito nel nulla da venerdì scorso sulle montagne della Valmalenco, non si trova e il 'giallo' della sua scomparsa si infittisce sempre più.Nelle ricerche, nelle ultime ore, si sono aggiunti i cani molecolari del Centro cinofili carabinieri di Firenze, mentre i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno utilizzato il luminol, che serve a rilevare ...

Circo Rossini : il testamento del maestro diventa un giallo tra lirica e giocolieri : Un ' giallo storico ' tra lirica e Circo, ispirato al testamento di Gioachino Rossini. Va in scena venerdì 14 dicembre, ore 20,30 al Teatro Pergolesi di Jesi, in prima esecuzione assoluta 'Gran Circo ...

Strasburgo - l’ennesima trovata del leghista Ciocca : gilet giallo in aula per protestare contro Macron : A poche ore dall’attentato di Strasburgo, l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca si è presentato in aula a Strasburgo esibendo un gilet giallo. “Non si può pensare di ridurre tutto a un minuto di silenzio”, ha detto l’europarlamentare in aula. “Ci sono delle responsabilità che qualcuno non vuol vedere. Io non posso accettare questa linea del dire: ‘bisogna andare avanti’. Non si può consentire che ...

Kouamé Roma - i giallorossi incontrano l’agente dell’attaccante del Genoa : Kouamé Roma – Dopo la sconfitta nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League sul campo del Viktoria Plzen, in casa Roma si comincia a pensare anche sul calciomercato per sistemare la formazione di Eusebio Di Francesco che non sta passando uno dei suoi momenti più brillanti, per usare un eufemismo. E proprio per […] L'articolo Kouamé Roma, i giallorossi incontrano l’agente dell’attaccante del Genoa proviene ...

Highlights Viktoria Plzen-Roma 2-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Kovarik e Chory affondano i giallorossi : Allo Štruncovy Sady Stadion la Roma di Eusebio Di Francesco perde (2-1) anche l’ultimo incontro di Champions League del gruppo G contro il Viktoria Plzen. I padroni di casa si sono imposti con merito, frutto delle marcature di Kovarik al 62′ e di Chory al 72′. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Under al 68′. Una sconfitta ininfluente per la qualificazione ma decisamente da rimarcare per la brutta prestazione ...

Il giallo di Mattia : l'ultima foto scattata sulla neve poco prima della scomparsa : È ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Mattia Mingarelli, 30 anni. Il giovane agente di commercio originario di Albavilla (Como), venerdì 7 dicembre, ha raggiunto in auto Chiesa Valmalenco (dove la famiglia ha una baita) per una piccola vacanza sulla neve. Dopo aver sistemato i bagagli, è uscito per una passeggiata in compagnia dell'inseparabile cane Dante ed è sparito nel nulla. Il suo smartphone (ora al vaglio della sezione ...

In vista dell'Eurogruppo Moscovici frena gli entusiasmi dei gialloverdi : Milano. Prima i conti pubblici dell'Italia, ora quelli della Francia che, per placare la protesta dei gilet gialli punterebbe a sforare il tetto del 3 per cento del rapporto deficit-pil (indiscrezioni di stampa parlano del 3,4 per cento). La mossa di Macron sembrava potesse offrire un assist al prem

Rifiuti - ancora fiamme al Tmb : il giallo delle telecamere spente : Roma, askanews, - Le operazioni di spegnimento delle fiamme, all'interno del capannone dell'impianto del Tmb di via Salaria a Roma andato a fuoco per cause ancora da accertare sono proseguite tutta la ...

Orrore al porto di Torre del Greco Trovato cadavere in mare : è giallo : Torre DEL Greco - giallo nelle acque del porto di Torre del Greco, riTrovato il cadavere di un uomo: si indaga per risalire all'identità e alla causa della morte. Indagini in corso da parte dei ...

Poche donne ai tavoli del potere : il gender gap ai tempi del governo gialloverde : ... Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, proprio di fronte al ministro,, e Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, cerchiata in rosso, Sia in politica che in economia. Dal ...