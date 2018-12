Alla festa del Milan Salvini stringe la mano all' ultras condannato per spaccio di droga

Polemica su Salvini Alla festa della curva del Milan : 'Io indagato tra gli indagati' : Matteo Salvini si mischia agli ultras del Milan tra sorrisi, baci e selfie, e non si preoccupa che la sua presenza alla festa della curva Sud possa diventare un caso. Il ministro dell'Interno, a poche ...

'Quelli del sì'. DAlla Calabria a Milano : duemila imprenditori aderiscono Alla manifestazione : "Vogliamo continuare a creare sviluppo e lavoro, a portare il made in Italy nel mondo. A partire Dalla Calabria che chiede la giusta attenzione da parte del governo per evitare che quanto abbiamo ...

Salvini va Alla festa della Curva del Milan. Stringe la mano a capoultrà che patteggiò per droga. “Io indagato tra gli indagati” : “Una delle realtà più belle del calcio europeo”, la definisce Matteo Salvini con la sciarpa del Milan al collo. Che, da tifoso rossonero, non ha rinunciato a presenziare alla festa per i 50 anni di vita della Curva Sud milanista. La stessa nella quale, come raccontato dal Fatto Quotidiano, si segnalano diverse persone vicine ai clan di ‘ndrangheta. E dove non mancano persone finite nei guai con la giustizia. ...

Milan - Salvini Alla festa della Curva Sud : “Ci sono indagati? Anche io sono indagato. Tifo e violenza cose diverse” : “Vorrei un Milan con più giocatori italiani per dare spazio a tutti quei giovani talentuosi che ci sono in Italia. Non trovo strano che un ministro si trovi alla festa della Curva Sud Milano perché Tifo e violenza sono due cose diverse. Frequento la Curva da quando avevo 14 anni e non ho mai visto personalmente episodi di violenza nella Curva del Milan. La sentenza della Uefa contro il Milan credo sia esagerata, si usano due pesi e due ...

Bruxelles - scontri e cariche della polizia davanti Alla Commissione Europea Alla manifestazione contro il patto di Marrakech : scontri in corso a Bruxelles, nel quartiere delle istituzioni europee, tra i partecipanti di due distinte manifestazioni, una pro ed una contro i migranti. La polizia è ricorsa ai gas lacrimogeni e agli idranti davanti alla sede della Commissione Europea. In piazza ci sarebbero almeno 5.500 persone che protestano contro il patto Onu sui migranti e un altro corteo, con un migliaio di persone, che manifestano contro la xenofobia e il razzismo cui ...

Salvini Alla festa degli ultrà del MIlan per i 50 anni della curva sud : MIlanO - 'Ringrazio i tifosi della curva del MIlan perché sono una delle realtà più belle del calcio europeo'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, arrivando all'Arena Civica di MIlano ...

Milan - Salvini Alla festa per i 50 anni degli ultrà : "Sentenza Uefa? Eccessiva" : C'è anche il vicepremier Matteo Salvini alla festa per i 50 anni degli ultrà del Milan all'Arena civica di Milano. Il Ministro dell'Interno si è presentato intorno alle 15, ricevendo gli applausi dei ...

Caschi d'Oro : Alla festa hanno partecipato anche Charles Leclerc e Antonio Giovinazzi : ... ecco come si presenta una versione full Written by Alessio Salome Dopo il diploma in Ragioniere-Programmatore, inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in ...

A Parigi sono state arrestate 63 persone che partecipavano Alla manifestazione dei gilet gialli : A Parigi 95 persone appartenenti al movimento dei cosiddetti “gilet gialli” sono state fermate dalla polizia durante la manifestazione di oggi: 63 sono state arrestate. È il quinto sabato di seguito che a Parigi e in altre città francesi si

Festa di Natale Telethon 2018 - Antonella Clerici Alla conduzione : diretta e live dalle 20.30 : Appuntamento con Antonella Clerici, questa sera, dalle 20.35 su Rai Uno, con lo speciale "Festa di Natale Telethon" e la raccolta fondi di solidarietà. Sarà l'ex regina di Portobello ad aprire la prima serata di Rai Uno, passando poi la diretta nelle mani di Gigi e Ross in seconda serata. Noi di TvBlog seguiremo Antonella in questo prime time speciale che vede, purtroppo, per la prima volta, l'assenza di Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 ...

Il video del giovane fermato dAlla polizia per aver esposto il cartello “Ama il prossimo tuo” Alla manifestazione della Lega : Nella puntata di venerdì sera di Propaganda Live, la trasmissione di Diego Bianchi su La7, è andato in onda un servizio su due giovani fermati con violenza dalla polizia per aver esposto un cartello con scritto il passo evangelico “Ama il

F1 – Dalla sfida ad hockey - Alla festa di Natale in Sauber : Raikkonen si distingue per il look… stravagante [GALLERY] : Kimi Raikkonen ancora una volta protagonista: il pilota finlandese e la moglie Minttu in un outfit davvero stravagante alla festa di Natale dell’Alfa Sauber Romeo Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Kimi Raikkonen e dello show ai FIA Prize Award Gala, dove a causa di qualche bicchierino di troppo si è reso protagonista in maniera esilarante. Ancora una giornata di divertimento e di sport per il finlandese, che ...

Alla festa di Elisabetta Franchi tantissime vip : da Simona Ventura - Diletta Leotta - Anna Tatangelo e tante altre! (FOTO) : Paillettes e trasparenze, balli scatenati e brindisi ripetuti: Alla festa di Elisabetta Franchi, le famose sono mozzafiato… e su di giri Diletta Leotta (con fidanzato), Melissa Satta, Anna Tatangelo, Eleonora Pedron, Simona Ventura, Fabrizio... L'articolo Alla festa di Elisabetta Franchi tantissime vip: da Simona Ventura, Diletta Leotta, Anna Tatangelo e tante altre! (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elisabetta Canalis sexy ed elegante Alla festa del marito : Elisabetta Canalis celebra il compleanno del marito, Brian Perri , attraverso il suo profilo Instagram . Non solo foto ma anche un video super sensuale, dove la showgirl canta 'Happy Birthday' in ...