Seimila studenti all’Open Day dell’Università di Milano-Bicocca

meteoweb.eu

(Di sabato 15 dicembre 2018) Circadelle scuole superiori hanno affollato stamattina gli edifici U6 e U7 in piazza dell’Ateneo Nuovo per partecipareDaydiAnche quest’anno l’appuntamento con la presentazione dei corsi di laurea e laurea magistrale ha registrato numeri in crescita: 20 per cento di presenze in più rispetto ai cinquemila che si sono prenotati online sul sito. Glisi sono divisi tra le presentazioni dei corsi di studio delle sette aree disciplinari, e qualcuno ha seguito più di una presentazione.Tra le molte attività in programma oggi, anche i Lab’ò, speciali workshop di orientamento alla scelta del percorso di studio ideati dai pedagogisti del Dipartimento di Scienze umane per la Formazione “Riccardo Massa”, che attraverso giochi di ruolo e linguaggi espressivi aiutano a sviluppare autonomia e consapevolezza ...