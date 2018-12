Sci di fondo | Sprint Davos 2018 | Federico Pellegrino terzo nelle qualificazioni | Klaebo è

LIVE Sci di fondo - Sprint Davos 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino sfida Klaebo - è uno scontro fra Titani : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove Sprint che aprono il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo maschile e femminile 2018-2019 a Davos, in Svizzera. Anche questa settimana si va sulla neve a tecnica libera. Sarà ancora una volta duello tra Federico Pellegrino e Johannes Klaebo su questa che è una delle nevi più amate dall’italiano, vincitore per due volte nel 2014 e 2015 e a podio in due ulteriori occasioni. ...

Sci di fondo - Sprint Davos 2018 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Comincia quest’oggi il weekend svizzero della Coppa del Mondo di sci di fondo: la tappa è quella di Davos, che apre i battenti con le due prove Sprint al maschile e al femminile, che occuperanno tutta la mattina. Tra gli uomini c’è attesa per scoprire quanto potrà dare Federico Pellegrino, che sarà in gara nonostante uno spavento preso in allenamento, con annesso edema alla schiena. L’azzurro potrà contare sul fatto che si ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : Federico Pellegrino all’assalto della vittoria su una pista che ama : Pellegrino contro Klaebo, atto secondo: domani a Davos, in Svizzera, va in scena la sprint in tecnica libera che opporrà i due grandi di questa specialità, l’azzurro e il norvegese. Il valdostano vanta ottimi precedenti sulla pista elvetica, ma il norvegese al primo tentativo lo scorso anno staccò il miglior tempo in qualifica e vinse la finale. L’azzurro invece, si dovette accontentare del terzo tempo in qualifica, salendo poi alla ...

Royal Mail Scivola in fondo al mercato di Londra : Aggressivo ribasso per Royal Mail , che passa di mano in perdita del 2,62%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo – Northug annuncia l’addio alle gare : “sognavo di diventare campione e ci sono riuScito” : Importante annuncio nel mondo dello sci di fondo: Peter Northug, campione norvegese si ritira dalle gare Il campione norvegese di sci di fondo Petter Northug ha annunciato l’addio allo sport agonistico. “Lo sci di fondo è stato la mia vita per molti anni -spiega il norvegese vincitore di due ori olimpici-, è difficile rinunciarvi ma va bene così. Per me si è trattato di una avventura, da ragazzo il mio sogno era quello di ...

Sci di fondo. Northug - il mito si ritira : "Troppo lontano dai migliori" : Il norvegese Petter Northug ha annunciato il ritiro. A 32 anni lascia uno dei più grandi fondisti di sempre, due ori olimpici, 13 titoli mondiali e due Coppe del Mondo nel palmarès. L'annuncio è ...

Sci di fondo - Petter Northug annuncia il ritiro! La leggenda vivente chiude una carriera trionfale : Petter Northug ha ufficialmente annunciato il ritiro dall’attività agonistica. Una delle grandi icone dello sci di fondo, un monumento indiscusso di questo sport che nella sua monumentale carriera ha conquistato due titoli olimpici, 13 titoli mondiali e due Coppe del Mondo (con 38 vittorie e 84 podi nel massimo circuito), ha deciso di appendere gli sci al chiodo a 32 anni. Il fenomeno di Levanger ha annunciato il proprio addio in una ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : nel weekend svizzero Federico Pellegrino ancora a caccia di un ruolo da protagonista : Il circuito della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 si trasferisce, per la sua quarta settimana, a Davos, in Svizzera. Dopo il weekend di Beitostolen dedicato alle distanze lunghe e alle staffette, il 15 e 16 dicembre vedremo una sprint e una 10 km per le donne, una sprint e una 15 km per gli uomini. Tutte le gare si disputeranno a tecnica libera. Per quanto riguarda le gare sprint, Federico Pellegrino è chiamato a confermare la vittoria ...