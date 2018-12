Trono Classico | Pierpaolo Pretelli | il messaggio su Teresa che spiazza tutti

Spoiler Trono Classico : Riccardi bacia due corteggiatrici - Teresa elimina Andrea : Lo scorso giovedì si sono registrate le nuove puntate del Trono classico di Uomini e Donne che andranno in onda la prossima settimana. Si è iniziato da Lorenzo Riccardi che ha portato in esterna le sue due corteggiatrici preferite, Claudia e Giulia. Durante l'uscita è scattato un bacio con Giulia, che al momento sembra essere in pole position per la scelta. Claudia è andata su tutte le furie. La Dionigi ha deciso di abbandonare lo studio, in ...

Trono Classico - Uomini e Donne : Tina Cipollari ironizza su Teresa : Tina Cipollari sarcastica su Teresa del Trono Classico di Uomini e Donne Nell’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne a far molto discutere è stata Teresa Langella, la quale ha litigato furiosamente con Andrea Dal Corso. Ad un certo punto Maria De Filippi si è accorta che Tina Cipollari ha iniziato a guardare con uno sguardo abbastanza cupo la tronista, chiedendole il motivo. Ma a questo punto l’opinionista ha ...

ANDREA DAL CORSO - UOMINI E DONNE / Teresa Langella : 'Ti interessano solo i social!' - Trono Classico - : ANDREA Dal CORSO e Teresa Langella: nuovo litigio nella puntata odierna di UOMINI e DONNE. Lei dubita della sua sincerità e...

SONIA PUGLISI - CHI È? / Uomini e donne : bacio a sorpresa con Luigi Mastroianni! - Trono Classico - : SONIA PUGLISI e il primo bacio con Luigi Matroianni: il racconto della loro esterna nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e donne.

Anticipazioni Trono Classico : Lorenzo tra due fuochi - commozione per Cerioli : Appuntamento con una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne che, secondo le Anticipazioni, si è tenuta giovedì 13 dicembre negli studi Elios di Roma. Stando a quanto ci riportano gli spoiler forniti da 'Il Vicolo delle news', anche la puntata di ieri ha visto succedere un po' di tutto e dove non sono mancate le emozioni, prima tra tutte, la commozione nello studio di Maria De Filippi dopo un filmato in cui si ricordava la mamma ...

UOMINI E DONNE / Anticipazioni : Lorenzo Riccardi porta Claudia dalla nonna - è lei la scelta? - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Arriva il primo bacio per Luigi Mastroianni. Lacrime, invece, per Teresa Langella

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 13/12 : Apertura di puntata inusuale e curiosità in studio: Maria fa sistemare due sedie rosse al centro, quelle usate per la scelta, e gioca con tronisti e opinionisti a indovinare chi vi ci siederà… suspence tra i presenti che si danno al “toto-nomi” senza esito, poi la rivelazione: uno dei due che dovrà sedersi di lì a poco è tra il pubblico, si chiama Roberta ed è una fedelissima della trasmissione, Maria la invita ad alzarsi e a sedersi su quella ...

Trono Classico - acceso scontro tra Teresa e Luigi : il web accusa il tronista : Trono Classico, scontro tra Teresa Langella e Luigi Mastroianni: il pubblico si schiera contro il tronista scontro molto acceso tra Teresa Langella e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. I due protagonisti del Trono Classico si sono scontrati in studio, dopo una considerazione della tronista. Scendendo nel dettaglio, l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sembra […] L'articolo Trono Classico, acceso scontro tra Teresa e Luigi: il web ...

SCELTA A UOMINI E DONNE / Petali rossi e proposta di matrimonio al Trono Classico : ecco chi ha scelto! : Scendono i Petali rossi dallo studio di UOMINI e DONNE: tutti pensano alla SCELTA di un tronista ma alla fine sono due spettatori...

Uomini e Donne - Trono Classico : LUIGI elimina ELISABETTA e bacia ancora SONIA : Continuano le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne: scopriamo insieme, grazie al nostro post di anticipazioni, che cosa sta succedendo nel percorso del siciliano LUIGI Mastroianni. Nel corso di un’esterna con Irene Capuano, il ragazzo ha dichiarato di voler trovare un punto di incontro con la sua corteggiatrice ma è rimasto stizzito quando quest’ultima, nonostante i suoi inviti in tal senso, non l’ha abbracciato. ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : scelta a sorpresa; Lorenzo e Giulia lasciano lo studio - Trono Classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico. Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglià lasciano lo studio; arriva una scelta a sorpresa