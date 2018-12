Redditto cittadinanza | bufera su Giorgetti | Di Maio | A noi l' Italia piace

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il leghista aveva detto che al Sud M5s era stato votato per il reddito definendo gli elettori "un'che non ci". Anche il capogruppo grillino al Senato Patuelli non ci sta: "Pretendiamo rispetto"