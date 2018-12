Password più usate | una gioia per gli hacker | ai primi due posti ancora 123456 e password

Password più usate nel mondo nel 2018 - nella classifica anche 'Donald' - : La new entry si posiziona al 23esimo posto. Nelle top 10 numerose Password poco sicure come '123456789' e 'qwerty'

Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome - mentre la gestione delle Password diventerà più semplice in futuro : In futuro arriveranno su Google Chrome una nuova scheda Esplora e una interfaccia rinnovata per la gestione delle password salvate. L'articolo Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome, mentre la gestione delle password diventerà più semplice in futuro proviene da TuttoAndroid.