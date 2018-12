Loredana Lecciso a Natale non chiudo la porta a nessuno

people24.myblog

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ospite al programma “Storie Italiane” condotto da Eleonora Danieledichiara: «La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e alla mamma. Non sarò certo io a chiudere lain faccia a, tanto meno il giorno di». Lo ha detto in merito alla recente intervista nella quale Al Bano ha affermato di voler trascorrere ilcon tutta la sua famiglia, coinvolgendo quindi anche l’ex moglie Romina Power. La Daniele le chiedeva se fosse disposta ad accogliere la Power nel giorno diha risposto: «Se questo può rendere Al Bano felice, lo farei. Chiaramente le mie felicità e i miei desideri sono altri, però potrebbe starci anche questo». La, infatti, ha raccontato anche di aver “sempre sognato la classica famiglia, con un papà, una mamma e dei figli, però ciò non è accaduto e cerco di adattarmi e ...