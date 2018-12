Everspace: Recensione, Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Quest’oggi vogliamo portarvi nello spazio con la nostradi, uno sparatutto intergalattico che dopo una lunga fase di Early Access e Game Preview, arriva nella sua versione definitiva.non è un simulatore, per questo non trascorriamo delle ore nel tentativo di apprendere i comandi base, per controllare l’astronave nello spazio, non ci sono missioni molto lunghe o tempi morti, a differenza di Elite Dangerous, permettendoci di tuffarci in spettacolari combattimenti ed esplorazioni senza precedenti.Dopo un breve tutorial, il quale ci insegna in pochi e rapidi passi come pilotare la nave o fare fuoco con le armi in dotazione, oltre ad utilizzare i consumabili, ci ritroviamo a vagare nello spazio alla ricerca delle prime missioni da completare ed oggetti da recuperare.La release finale ...