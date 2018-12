Autobest 2019 - Vincono Berlingo - Combo e Rifter

quattroruote

(Di venerdì 14 dicembre 2018) I giurati del premiohanno eletto le nuove Citroën, Peugeote OpelLife come Best Buy Car of Europe. Le tre multispazio del gruppo PSA, frutto di un progetto congiunto dei tre marchi, hanno battuto di soli 148 punti la Ford Focus, classificatasi seconda a 82 punti dalla nuova generazione della Toyota Corolla. Le Mpv dorigine francese hanno ottenuto un punteggio di 14.076 contro i 13.928 punti della compatta dellOvale Blu e i 13.846 punti della segmento C nipponica. Fuori dal podio, nellordine, anche le Kia Ceed (13.586 punti), Citroën C4 Cactus (12.442 punti) e Dacia Duster (9.752 punti).Premi anche per Jaguar, BMW, Hyundai e Aston Martin. Dopo 18 anni senza sostanziali modifiche, i criteri di valutazione del premiosono stati aggiornati per includere nuove tecnologie che spaziano dalla connettività ai sistemi di assistenza alla guida fino ...