Ace Combat 7 | emergono nuovi dettagli su longevità e multiplayer

Ace Combat 7 - prova : Ace Combat 7 si è fatto attendere parecchio, e questo è un fatto assolutamente innegabile. Dall'annuncio fatto durante la Playstation Experience del 2015 sono infatti passati ormai oltre due anni. I fan tuttavia possono finalmente dormire sonni tranquilli perché il 18 gennaio 2019 il titolo di Yuta Hamanaka e Masashi Koyanaga vedrà la luce su PS4 e Xbox One, e a seguire anche su piattaforma PC.In attesa di giocare la versione definitiva del ...

Ace Combat 7 Skies Unknown : il nuovo trailer mostra l'Eurofighter Typhoon : Con Ace Combat 7: Skies Unknown Bandai Namco promette il ritorno alle origini che i fan della saga hanno chiesto a gran voce dopo la pubblicazione di Ace Combat: Assault Horizon (titolo che ha ricevuto pareri contrastanti) sulla scorsa generazione di console. Tra gli elementi più criticati figura senza dubbio la modalità duello. Come riporta Gamingbolt, Bandai Namco ha deciso di rilasciare una serie di video dedicati ai vari aerei che il ...

Il messaggio di Acerbi a Vialli : “combatterà il tumore come me” : Lazio, Francesco Acerbi ha parlato delle rivelazioni di Gianluca Vialli, affetto da un tumore proprio come il laziale qualche anno fa “Gli faccio un grosso in bocca al lupo visto che sta passando un momento difficile”. Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, fa il suo in bocca al lupo a Gianluca Vialli, che due giorni fa ha rivelato di aver avuto un tumore. Il giocatore della Lazio ha superato qualche anno fa un cancro ai ...

Come combattere in modo efficAce brufoli e acne in inverno : Quello tra l’inverno e la nostra pelle è un rapporto davvero complicato. Perché le temperature scendono, l’umidità dell’aria tende ad abbassarsi e così il nostro volto si ritrova a fare i conti con una moltitudine di sgradevoli problemi, che partono dalla screpolatura delle labbra per arrivare fino all’esplosione dei brufoli. Già, proprio così: un recente studio pubblicato sul Journal of the American Academy of ...

Ace Combat 7 Skies Unknown : mostrato un nuovo trailer durante i Golden Joystick Awards 2018 : Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Ace Combat 7 Skies Unknown in occasione della cerimonia dei Golden Joystick Awards 2018.Come riporta Dualshockers, il trailer non è molto lungo e mostra qualche sezione di gameplay relativo ai duelli aerei, cuore pulsante dell'intera saga. Il titolo è stato ormai annunciato da un po' e vedere queste immagini non può che farci piacere. Qualche giorno fa è stata anche annunciata una Limited ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown : due video gameplay ci mostrano le missioni "Long Day" e "First Contact" : I fan di Ace Combat potranno mettere le mani su Ace Combat 7: Skies Unknown tra qualche tempo, come probabilmente saprete, in occasione della scorsa Gamescom, Bandai Namco ha annunciato che il titolo arriverà il 17 gennaio in Italia per PlayStation 4, Xbox One (le versioni digitali dal 18 gennaio) e 1° febbraio per PC tramite Steam.Per lenire l'attesa, ecco che Bandai Namco ha pubblicato due nuovi video gameplay che ci mostrano le due missioni ...