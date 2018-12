Manovra | Moscovici | “Deficit\pil al 2 | 04? Servono altri passi” Poi precisa | “Frainteso

Manovra - Moscovici : “Deficit\pil al 2 - 04? Servono altri passi”. Poi precisa : “Sforzi di dialogo - non su cifre” : Di prima mattina la bocciatura con parole che hanno bloccato i timidi segnali positivi arrivati da Bruxelles, poi la precisazione dopo l’ennesima giornata di trattative. Nel clima di tensione che sta accompagnando le trattative sul rapporto deficit/pil dell’Italia, il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici ha ribadito che “Servono altri passi”. Salvo poi, dopo aver rivisto Giuseppe Conte e il ministro ...

Tria porta a Bruxelles la proposta sulla Manovra. Moscovici : “La riduzione del deficit non basta” : Mentre all’Europa Building è in corso il Consiglio Europeo, cui partecipa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dall’altra parte di Rue de la Loi, a palazzo Berlaymont, la sede della Commissione nel Quartiere Europeo di Bruxelles, continuano le trattative per trovare un’intesa sulla manovra economica tale da consentire all’Italia l’avvio dell...

Manovra - Moscovici : 'Lo sforzo fatto dall'Italia è consistente' : Sulla Manovra la distanza tra Ue e Roma si è ridotta perché "lo sforzo sforzo fatto dall'Italia è consistente e apprezzabile". Lo ha sottolineato il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici,...

Manovra - ancora braccio di ferro con Ue - Moscovici : non ci siamo : Roma, askanews, - Il braccio di ferro fra Italia e Europa sui conti pubblici non è ancora finito. La proposta del governo di abbassare dal 2,4% al 2,04 il rapporto deficit-pil potrebbe non bastare all'...

Manovra - Conte non commenta le parole di Moscovici : “Fiducia nel negoziato”. E la maggioranza resta in silenzio : Giuseppe Conte non replica a Pierre Moscovici. I due vicepremier diffondono un comunicato stringato che conferma la fiducia al presidente del Consiglio, ma non aggiungono niente di più. E intanto la maggioranza rimane in silenzio. C’è un clima di gelo a Palazzo Chigi dopo che l’incontro con Jean-Claude Juncker a Bruxelles ha fatto scendere il rapporto deficit/pil previsto dalla Manovra dal 2,4 per cento al 2,04. Lega e M5s sapevano ...

Manovra - Moscovici : passi avanti sul deficit ma ancora non ci siamo : L'Italia dovrebbe compiere ulteriori sforzi per il bilancio 2019. Così il commissario Ue Pierre Moscovici commenta l'annuncio da parte del governo italiano di un deficit al 2,04% per...

Moscovici boccia di nuovo la Manovra Italiana del 2 - 04 ma accetta quella Francese del 3% : Moscovici boccia di nuovo la manovra Italiana del 2,04 ma accetta quella Francese del 3% Per la Nuova manovra Italiana Moscovici risponde che per L’italia ancora non ci siamo, ma accetta il 3% di deficit/Pil ai Francesi. Cose da far venire i mal di testa quelli forti le decisioni prese da Moscovici, che mette ombre sull’Europa e il modo di gestire le cose. Non ci siamo ancora”. Così il commissario europeo agli Affari economici, ...

Manovra - fonti : No commenti a Moscovici - fiducia e orgoglio proposta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra economica - Moscovici vuole ancora più rigore : possibile aumento Iva dal 2020 : Giuseppe Conte ieri sera si è recato nuovamente a Bruxelles per discutere della Manovra economica italiana, il rapporto deficit Pil inizialmente fissato al 2,4% è stato oggetto di aspre polemiche da parte della Ue che hanno minacciato una Manovra d'infrazione. Così il nostro premier ha proposto di abbassarlo al 2,04%, ma anche in questo caso per Moscovici non è abbastanza. Manovra, Moscovici aiuta la Francia e boccia l'Italia Alcune voci di ...

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra - Moscovici : su riduzione deficit 'non ci siamo ancora' : La proposta del governo italiano di abbassare il deficit dal 2,4% al 2,04% per il 2019 non convince l'Europa: secondo il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici , infatti, "non ci siamo ...

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo - riduzione insufficiente». Via libera alla Francia : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra - Moscovici : sul deficit ancora non ci siamo : Roma, 13 dic., askanews, - 'Non ci siamo ancora'. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici in relazione alla proposta del Governo italiano di abbassare il deficit al 2,...

Manovra - perché Moscovici dice che non ci siamo ancora : Roma, 13 dic., askanews, - 'Non ci siamo ancora'. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici in relazione alla proposta del Governo italiano di abbassare il deficit al 2,...