viktec

: Clash Royale December update: un mega aggiornamento - viktec_net : Clash Royale December update: un mega aggiornamento - MicheleMini01 : Aggiornamento Opzionale di Dicembre di Clash Royale - aRocchiX : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Supercell ha deciso di continuare ad investire in una delle sue creazioni più importanti introducendo ildi Dicembre. Proprio così,è più vivo che mai e Supercell ha deciso di donare agli utenti tanti nuovi contenuti. Scopriamo di cosa si tratta!Le novità introdotte A causa di segnalazioni di crash e anomalie segnalate dagli utenti, perquesto inizio di Dicembre è stato un po’ burrascoso. In seguito a numerosi aggiornamenti volti a sistemare bug ed a ribilanciare le carte, finalmente Supercell ha deciso di lanciare anche l’più consistente. Secondo il changelog ufficiale, le novità che apporterà l’saranno:Tornei Globali. Possibilità di cambiare nome e ottenere provocazioni in cambio di gemme. I Livelli Stella. Possibilità di accedere a Notiziein game. Una nuova carta! Si ...