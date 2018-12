X Factor | cosa c' è da sapere sulla finale Incognita sul voto

XFactor perde pezzi - dopo Fedez e Agnelli rischia anche Lodo Guenzi : 'Aspetto di fermarmi e capire cosa voglio fare' : anche Lodo Guenzi è in forse per la prossima edizione di XFactor. Nel talent canterino Sky per ora hanno dato l'addio tanto Manuel Agnelli quanto Fedez e ora anche Lodo Guenzi, leader de 'Lo Stato ...

X Factor - Lodo Guenzi in forse : «Nessuno mi ha chiesto di restare - ma non so cosa direi». E silura Asia Argento… : Lodo Guenzi Dopo la finale di giovedì 13 dicembre, X Factor non avrà più Fedez e Manuel Agnelli in giuria. Il primo ha deciso di allontanarsi dalla tv, almeno per un po’, mentre il secondo considera il percorso nel talent show di Sky ormai finito. “E’ una scelta che rispetto e capisco”, dice a riguardo Lodo Guenzi. E cosa ne sarà, invece, proprio di lui, della novità di quest’anno, arrivato in corsa per sostituire ...

Leo Gassman : "Mio padre non ha mai interferito con il mio lavoro. A X Factor ho creato qualcosa di mio - senza usare il cognome" : Leo Gassman è uscito alle semifinali di X-Factor 12, ma non si dispera: "Non mi pento di come si andata e penso che gli obiettivi si raggiungano con il tempo [...] ho cercato di essere il più puro possibile cercando di prendere ogni attimo, ogni suggerimento, ogni emozione e ogni cosa che poteva regalarmi la gente. È stato un orgoglio uscire alla semifinale e so di essermi fatto valere".A Vanity Fair ha raccontato della sua ...

X Factor 2018 - sesto live. Anastasio canta Stairway to Heaven - Mara Maionchi : «Sfido chiunque a fare una cosa del genere» : La prima manche del sesto live di X Factor 2018 in diretta su Sky Uno si è da poco conclusa. Tra le esibizioni più belle di questa sera spiccano quella di Naom i e di Anastasio . Il rapper napoletano ...

X-Factor Choc : donna morta in un incidente stradale - alla guida il cantante Michele Bravi. Leggi cosa è accaduto : Michele Bravi, il cantante vincitore della settima edizione di X Factor, è rimasto coinvolto in un incidente a Milano, giovedì sera. Era alla guida di un’auto del car sharing quando si è scontrato con... L'articolo X-Factor Choc: donna morta in un incidente stradale, alla guida il cantante Michele Bravi. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

X Factor - Luna e la dedica d'amore per Fedez - il giudice mostra l'anello e... cosa dice in diretta : Fedez anche quest'anno ha spezzato il cuore ad una concorrente: Luna ha dedicato, infatti, al giudice una canzone: 'lo sai che io ti amo veramenteee' ma lui in diretta lo ha mostrato...

X Factor 2018 terza puntata : Fedez bacia Chiara Ferragni e inaugura il live con il singolo Prima di ogni cosa : Il terzo live show di X Factor 2018 parte subito con l'esibizione di Fedez con il suo nuovo singolo Prima di ogni cosa , la canzone che il rapper ha scritto per suo figlio Leone. Prima di iniziare va ...

Suonano Sting e Shaggy - ma qualcosa va storto : e X Factor deve scusarsi : C'era grande attesa ieri sera per l'esibizione di Sting e Shaggy , i super ospiti del secondo live di X Factor . Tuttavia qualcosa durante l'esibizione del duo è andato storto. Il microfono di Shaggy, ...

X Factor accoglie Lodo Guenzi. E guardate cosa scrive Asia Argento su Twitter : Le selezioni sono finite e ora si inizia a fare sul serio: iniziano i Live di X Factor. Si apre un nuovo capitolo della dodicesima edizione del talent, si concretizza il tanto atteso cambio di giudice,...

X Factor - che fine ha fatto Lorenzo Licitra? Ecco cosa fa oggi il vincitore : Alla prima puntata di X Factor sono stati ospiti i Maneskin che hanno presentato il singolo 'Torna a casa' dell'album 'Il ballo della vita'. Tutti si sono chiesti come mai non sia stato invitato anche ...

X Factor 2018. Cosa aspettarsi dal nuovo giudice Lodo Guenzi : Lodo Guenzi è sotto la luce dei riflettori. Inevitabile, considerando che è toccato proprio a lui prendere il posto di Asia Argento dietro il bancone dei giudici di X Factor 2018, dopo la decisione di Sky (e inizialmente della stessa attrice-regista) di rompere il rapporto lavorativo dopo l’ormai fin troppo chiacchierato affaire Jimmy Bennett. Giovedì, con la prima puntata live di questa edizione, ci sarà il suo insediamento ufficiale e si ...

X Factor - Manuel Agnelli richiama la concorrente dopo l’esibizione : “Questa cosa non è mai stata fatta”. Poi la sorpresa : Nell’ultima puntata prima dei live, Manuel Agnelli ha sorpreso tutti: “Questa cosa, a X Factor, non è mai stata fatta. Me ne assumo la responsabilità”. dopo l’esibizione di Sherol, il giudice l’ha convocata una seconda volta, tanto che la ragazza ha esclamato, impaurita: “Mi fa cantare di nuovo”. Invece Agnelli le ha riservato una sorpresa, portandola direttamente alla fase in prima serata (ogni giovedì ...