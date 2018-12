Strasburgo | Cherif mirava alla testa «Gridava Allah Akbar» Caccia all' uomo | tre i morti

Strasburgo - caccia a Cherif. I tabloid : «È fuggito in Germania». Fermati i familiari : caccia aperta a Cherif Chekatt, l'algerino di 29 anni che ieri sera, al grido di Allah Akbar, ha aperto il fuoco al mercatino di Natale di Strasburgo uccidento 3 persone e...

Strasburgo - tra i fermati il padre e due fratelli del killer | "Cherif in fuga - forse già fuori dalla Francia" : A pochi giorni da Natale un 29enne radicalizzato spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura. L'uomo, Cherif Chekatt, era già stato condannato venti volte per reati minori.

Strasburgo - Cherif urla "Allah akbar" e spara. E al tassista : "Ne ho uccisi 10" : Cherif Chekatt ha urlato 'Allahu Akbar', poi ha estretto la pistola è ha iniziato a sparare sulla folla. In un istante il terrore negli occhi delle persone che stavano passeggiando tranquillamente per ...

Attentato di Strasburgo - Cherif Chekatt sempre in fuga. Era stato arrestato 27 volte : Il bilancio dell’assalto resta al momento di 3 morti e 13 feriti, nove dei quali sono in gravi condizioni

Strasburgo - tre morti. Cherif C. in fuga - gridava «Allah Akbar». Fermate 4 persone : Cherif C., l'attentatore di Strasburgo, ferito durante l'attacco, è ancora in fuga. Il procuratore locale, Remi Heltz, ha fatto però sapere di aver fermato quattro persone,...

Strasburgo - "forse il killer è già fuori dalla Francia" | Fermato il fratello di Cherif e altre tre persone : A pochi giorni da Natale un 29enne radicalizzato spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura. L'uomo, Cherif Chekatt, era già stato condannato venti volte per reati minori.

Attentato mercatino Strasburgo - è caccia a Chérif Chekatt dopo la strage. Due morti - 14 feriti : Fra i feriti gravi c'è anche un italiano, Antonio Megalizzi, giornalista trentino di 28 anni e collaboratore di Europhonica, un progetto radio legato al mondo universitario che trasmette in diretta ...

Strasburgo : il killer sfuggito al blitz - ordigni in casa |"Cherif condannato 20 volte per reati minori" : Torna il terrore a pochi giorni da Natale con un 29enne radicalizzato che spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura dopo l'attacco.

Strasburgo : il killer sfuggito al blitz - ordigni in casa |"Cherif già condannato venti volte per reati minori" : Torna il terrore a pochi giorni da Natale con un 29enne radicalizzato che spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura dopo l'attacco.

Strasburgo : il killer sfuggito al blitz - ordigni in casa |"Cherif già condannato venti volte per reati minori" : Torna il terrore a pochi giorni da Natale con un 29enne radicalizzato che spara sulla folla in un mercatino. Fallito il blitz per la sua cattura dopo l'attacco.

Strasburgo. Cherif Chekatt non si trova - una delle vittime è thailandese : Si conosce l’identità di una delle vittime dell’attentato di Strasburgo di martedì sera. Si tratta di un turista thailandese di

Attentato Strasburgo - chi è Cherif C. ricercato dalla polizia - : Il presunto Attentatore ha 29 anni e un passaporto francese. Già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati comuni, era schedato come radicalizzato. La mattina dell'attacco è sfuggito a un arresto. ...

Strasburgo - Cherif C. : l'attentatore schedato come radicalizzato : Cherif C., 29 anni e un passaporto francese: questo l'identikit del presunto attentatore di Strasburgo, già stato in carcere per reati comuni e successivamente segnalato dalle autorità francesi come ...

Attentato terroristico a Strasburgo : 4 morti - ferito un italiano. Cherif è in fuga : Torna il terrore in Europa. Attentato a Strasburgo, spari in mezzo alla folla, morti, feriti accasciati nelle strade, persone che