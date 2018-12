Pioggia dal pomeriggio | venerdì neve a quote basse?

'Vento - caldo - Pioggia - tempesta' : dal 12 dicembre al Museo di Roma in Trastevere la mostra di Greenpeace Italia sul clima : Cinquanta fotografie scattate in ogni angolo del mondo per illustrare la devastante realtà con cui dobbiamo ormai fare i conti. Si intitola 'Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e ...

A Palermo una 'Pioggia' di tronchi causata dal forte vento : Ancora pioggia di rami e pezzi di tronco in viale delle Magnolie a Palermo con serio rischio per l'incolumità delle persone. Ieri, a causa del vento, si sono staccati rami dai grossi Ficus ...

Le incredibili immagini di Torino inghiottita dallo smog : senza Pioggia e vento potrebbe restare così fino al weekend [FOTO] : 1/14 ...

Meteo ponte Immacolata : neve gelo dal weekend/ Ultime notizie e previsioni : Pioggia e temporali al centro Nord - IlSussidiario.net : previsioni Meteo ponte Immacolata: piogge, neve e gelo dal weekend al centro Nord e in Sicilia, le Ultime notizie e gli aggiornamenti

Meteo Liguria - le previsioni dal 28 al 30 novembre : sole e clima mite - poi qualche Pioggia : Dopo le decise, quanto rapide, perturbazioni che hanno riportato un po' di pioggia sulla Liguria nei giorni scorsi, una moderata sortita di un campo di alta pressione riporterà qualche giornata stabile e soleggiata su tutta la Regione. Vi forniamo qui di seguito la previsione dettagliata per i prossimi tre giorni e una linea di tendenza su quanto potrebbe accadere sul finire del mese di novembre....Continua a leggere

Maltempo - forte Pioggia in Salento : grave incidente stradale : Un’ondata di Maltempo sta interessando il Salento, con temperature in forte calo e piogge diffuse che creano disagi alla circolazione stradale. Proprio all’asfalto reso viscido dalla pioggia sembra essere dovuto un grave incidente stradale avvenuto stamattina, alle 9, sulla Provinciale che collega Aradeo a Noha, frazione di Galatina: una donna di 46 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Sul posto sono giunti ...

Israele - Pioggia di missili dalla Striscia di Gaza : Gerusalemme dalla possibilità di un accordo a quella di una guerra con morti e feriti e Hamas che torna insieme alle altre milizie terroriste a tenere in ostaggio tutti i cittadini israeliani del Sud. ...

Lazio - Lulic copre il bimbo dalla Pioggia : la moglie lo elogia : ROMA - Lulic cuore d'oro. Il capitano della Lazio prima di iniziare la partita contro la Spal si è tolto il giacchetto della tuta per coprire il bambino schierato davanti a lui a centrocampo. In quel ...

Maltempo - le previsioni del weekend dal 2 al 4 novembre : le regioni più a rischio Pioggia : Come sarà il tempo durante il ponte di Ognissanti e del weekend dal 2 al 4 novembre? Dopo una breve tregua, il Maltempo tornerà a minacciare l'Italia, da Nord a Sud, con piogge e vento forte: ecco le regioni più a rischio, dal Piemonte alla Sardegna e Sicilia. Temperature in rialzo per i venti di Scirocco.Continua a leggere

Neozelandesi estasiati da Meghan e dal principe Harry : Pioggia - vento e persino un forte terremoto non hanno fermato la folla : Non sono bastati la pioggia, il vento e nemmeno un forte terremoto a fermare i Neozelandesi che questa mattina hanno accolto con entusiasmo il principe Harry e sua moglie Meghan ad Auckland. Il duca e la duchessa del Sussex hanno incontrato la folla durante una passeggiata nel corso di questo loro penultimo giorno di viaggio nel sud Pacifico. “E’ stata una cosa meravigliosa per me“, ha commentato una donna di Christchurch che ...

Maltempo : Italia flagellata dalla Pioggia e venti di burrasca : In queste ore l’Italia è alle prese con il Maltempo: nubifragi e venti di burrasca stanno già flagellando numerose regioni del Belpaese, senza risparmiarne nessuna. Confermando quanto riportato dai modelli matematici, sulla nostra nazione è arrivata una straordinaria perturbazione atlantica, preceduta da intense correnti di vento di scirocco. Le immagini fornite dal satellite sono davvero allarmanti, perché si parla di alluvioni. Nelle prossime ...

Atletica - Maratona di Venezia 2018 : Mekuant Gebre si aggiudica una gara resa impossibile dalla Pioggia. Angela Tanui vince tra le donne : 33ma edizione della Maratona di Venezia davvero durissima per i circa 15mila atleti in gara. Il percorso è stato reso quasi impraticabile dalla pioggia e dal vento, che hanno fatto alzare il livello dell’acqua fino a quasi ad arrivare alle ginocchia dei runner. Tempi ovviamente molto alti: era impossibile aspettarsi delle grandi prestazioni dalla giornata odierna. A vincere tra gli uomini è stato l’etiope Mekuant Ayenew Gebre. Fuga ...

Maltempo - situazione drammatica a Reggio Calabria per la Pioggia portata dallo scirocco : auto sommerse - attivato il COC [FOTO] : 1/9 ...

Pioggia di promozioni TIM sull’iPhone XR : tutte le soluzioni a rate dal 26 ottobre : Le vendite per l'iPhone XR sono scattate ufficialmente oggi 26 ottobre e, come si poteva facilmente immaginare, sono immediatamente arrivate le prime proposte da parte degli operatori. A muoversi è stata TIM in queste ore, con cui avremo a disposizione due strade nel caso in cui si voglia procedere con l'acquisto a rate del tanto atteso smartphone presentato da Apple poco più di un mese fa. Proviamo dunque a scendere maggiormente in dettagli ...