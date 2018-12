Marracash racconta il primo incontro con Gué | Fabri Fibra lancia una frecciatina a J Ax

Blastingnews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)si sono concessi ai microfoni di Esse Magazine per rispondere alle domande di Antonio Dikele Di Stefano. Durante la prima parte della conversazione – la seconda verrà diffusa sul canale YouTube del noto network nei prossimi giorni – i due pesi massimi del rap italiano hanno toccato un'infinità di argomenti: dai loro primi approcci all'hip hop alla situazione attuale della discografia rap, passando per cinema, Instagram, adolescenza e il rapporto, tutt'ora conflittuale, tra le radio e il rap italiano.ha avuto anche modo dire come, circa vent'anni fa, conobbe Gué Pequeno, quando entrambi non erano neanche maggiorenni, ma il Guercio godeva già di una piccola popolarità locale come rapper, mentre, pur essendo un anno più grande, non aveva ancora registrato il suobrano....