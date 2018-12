Lutto per la Banda Bassotti | muore Angelo “Sigaro” Conti | voce della band

Lutto per la deputata Laura Cantini - è scomparso il padre Giuseppe : Giuseppe Cantini scompare un anno e mezzo dopo l'amata moglie Varisa Volterrani , anche lei impegnata in politica e conosciuta nel secondo Dopoguerra in Mugello. Nato a Borgo San Lorenzo, attivo nel ...

Calcio in Lutto per la scomparsa di Gigi Radice - tecnico dell'ultimo scudetto del Torino : Torino - Mondo del Calcio in lutto per la scomparsa di Gigi Radice . Classe 1935 e lombardo di Cesano Maderno , da terzino sinistro vestì le maglie di Milan , con cui vinse tre scudetti e la Coppa Campioni del ...

Lutto ad Ascoli - Fiorella salta il compito in classe dei suoi alunni : morta per un malore : Fiorella Di Ubaldo, insegnante di 55 anni originaria di Ponzano di Civitella, è morta per un malore nel sonno la scorso notte. Il giorno seguente avrebbe dovuto presentarsi a scuola dove era in programma il compito in classe dei suoi alunni: "La sua scomparsa lascia un grandissimo vuoto in tutti noi".Continua a leggere

Lutto per la scomparsa di Padre Luigi Costa - 81 anni - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Oggi ad Aosta le esequie con il vescovo, mons. Lovignana AOSTA. Oggi pomeriggio alle ore 15 saranno celebrate le esequie ...

Addio a Sandro Mayer - mondo del giornalismo in Lutto per la morte del direttore emiliano : Sandro Mayer è morto all’età di 77 anni, il giornalista è deceduto all’ospedale Fatebenefratelli di Roma Il mondo del giornalismo è in lutto per la morte di Sandro Mayer. Il direttore di Di Più e Di Più Tv è deceduto all’età di 77 anni all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Giornalista e scrittore di successo, il 77enne era nato a Piacenza nel 1940 e il 21 dicembre avrebbe compiuto 78 anni. Noto al pubblico del ...

Lutto a Reggio Calabria : Giuseppe è morto a 39 per una leucemia mieloide acuta : È morto a soli 39 anni Giuseppe, giovane di Reggio Calabria affetto dal 2017 da una forma aggressiva di leucemia mieloide acuta. Per lui si era mobilitata tutta la città alla ricerca di un donatore per il trapianto, dopo che uno considerato compatibile si era tirato indietro all'ultimo: "Spero tu possa perdonare chi poteva donarti il midollo e non l'ha fatto".Continua a leggere

Lutto in famiglia per Anna Moroni : l'annuncio - in diretta - di Elisa Isoardi : ' Anna Moroni è stata per tanti anni qui a La Prova del Cuoco e purtroppo ha subito una cosa brutta in famiglia, quindi noi le mandiamo un abbraccio fortissimo' . Sono state queste le parole ...

Lutto in Rai e a ‘La Vita in diretta’ : il ricordo commosso di Tiberio Timperi : Lutto a ‘La Vita in diretta’, la trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, e in generale per tutta la grande famiglia della Rai. Se ne è andato uno degli storici assistenti di studio del programma in onda su Raiuno, l’ispettore capo dello Studio 1 della Rai che in Via Teulada era praticamente conosciuto e stimato da tutti. Si chiamava Giorgio Giorgi e Timperi lo ha ricordato nel corso della puntata andata in onda ...

Lutto per Elisa Isoardi - l’annuncio arriva sui social. Fan vicini - condividono il dolore : Elisa Isoardi lo ha annunciato sui social. Uno scatto e una post di quelli che stringono il cuore. Elisa Isoardi dice addio a Otello, suo compagno da anni. Più che un compagno, un amico silenzioso bravo a capire quando è il momento di stare in silenzio o di correre in aiuto. Lo sanno bene gli amanti dei felini. Lo sa Elisa Isoardi che ha perso il suo micione. E’ di ieri sera la notizia della dipartita di Otello, il fedele gatto a pelo lungo d ...

Lutto per Red Canzian dei Pooh - è morta la madre Gianna : Sabato 17 novembre si è spenta la madre del musicista Red Canzian, la signora Gianna: afflitta da tempo da una patologia che le aveva colpito il cervello a livello neuronale, aveva 98 anni ed era fisicamente in buona salute. La Messa Funebre è stata celebrata nella Chiesa di Sant’Elena di Silea, martedì 20 novembre alle ore 15.00 ma, soprattutto, il figlio rocker, storico membro dei Pooh, ha voluto ricordarla con un commovente post su ...