Il cardinale Pell è stato condannato per abusi sessuali?

ilgiornale

: +++Il cardinale #Pell, numero tre del vaticano, condannato in Australia per abusi sessuali su due ragazzi del coro… - GianluigiNuzzi : +++Il cardinale #Pell, numero tre del vaticano, condannato in Australia per abusi sessuali su due ragazzi del coro… - UAAR_Roma : RT @LeftAvvenimenti: Il cardinale #GeorgePell sarebbe stato condannato per aver compiuto violenza su due bambini. Lo rivela una fonte Usa p… - Enki2270 : RT @ElioLannutti: Il cardinale Pell “condannato” per abusi. La Santa Sede: rispettiamo i giudici australiani. L’11... -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Il ministero dell'Economia del Vaticano, per così dire, non può rimanere per sempre senza un vertice.