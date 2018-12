Per il cervello è più facile ricordare i nomi oppure le facce?

'Sono quasi morta a causa dell'epilessia - ma ho paura di oPerarmi al cervello' : Arrivata in Italia ancora giovanissima per fare la modella, Randi Ingerman ha ormai abbandonato il mondo dello spettacolo per i problemi di salute

Randi Ingerman : "Sono quasi morta a causa dell'epilessia - ma ho paura di oPerarmi al cervello" : Arrivata dagli Usa in Italia ancora giovanissima per fare la modella, Randi Ingerman ha ormai varcato la soglia dei 51 anni ma rimane sempre bellissima. Nonostante il tempo che passa, nonostante i problemi di salute. La showgirl americana, infatti, ha parlato della malattia che la affligge dal 2006 in un'intervista rilasciata a Barbara D'Urso durante Domenica Live:Finora ho avuto 160 crisi epilettiche, alcune gravissime. Quando mi succede se ...

EsPerienze pre morte : le alterazioni chimiche del cervello sono le probabili responsabili : Qualche settimana fa si è parlato di una ricerca condotta dal dottor Sam Parnia della Stony Brook University School of Medicine di New York. In questa lo scienziato esponeva i risultati del suo studio che vedeva le persone appena morte, essere coscienti del fatto di essere decedute. La ricerca era connotata da tratti decisamente inquietanti, molto più di quella sulle NDE (Near Death Experiences), in italiano Epm (Esperienze pre morte), di cui ...

Usa ACQUA del RUBINETTO per i LAVAGGI NASALI: MORTA/ Infezione da ameba mangia-cervello: Usa ACQUA del RUBINETTO per i LAVAGGI NASALI: una donna di 69 anni che soffriva di sinusite è MORTA a causa di una rara Infezione da ameba mangia-cervello.

Usa - utilizza depuratore casalingo Per i lavaggi nasali : muore Per l'ameba mangia-cervello : Una donna di Seattle è deceduta dopo aver contratto una infezione che le è stata trasmessa da una ameba. Aveva 69 anni e da tempo soffriva di sinusite. I medici per curarla le avevano prescritto dei lavaggi nasali da effettuare con il neti pot. Tuttavia, stando a quanto si apprende, invece che utilizzare un'acqua sterile o comunque una soluzione fisiologica per pulire il dispositivo, avrebbe usato dell'acqua di rubinetto filtrata da un ...

A 15 anni ha un tumore al cervello - Sebastiano oPerato grazie a una gara di solidarietà : Dopo gli appelli lanciati dal padre online sui social, In appena tre settimane una colletta nazionale e internazionale ha fruttato 40mila euro e nelle ultime 7 ore addirittura altri 30mila euro per poter portare Sebastian a Sidney dove è stato finalmente operato. "Vorrei che questa storia arrivi nelle televisioni Italiane e Australiane e anche in Vaticano perché questa è una grandissima storia" ha scritto il padre.Continua a leggere

Nanowire memristor : un dispositivo nanometrico Per riprodurre le sinapsi del cervello : E la ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Communications da Gianluca Milano e Carlo Ricciardi, rispettivamente dottorando e docente del Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia del ...

ScoPerta una regione nascosta del cervello umano che gli altri primati non hanno : Il cervello è indubbiamente l'organo più misterioso del corpo umano. Dopo secoli di studio, questo fascio di neuroni grigio-rosa continua a sorprendere regolarmente gli scienziati con nuove capacità e caratteristiche. Ancora oggi, i ricercatori stanno cercando di creare mappe del cervello più dettagliate per aumentarne la comprensione. Mentre costruiva un nuovo atlante per la morfologia e le connessioni del cervello umano e del midollo spinale, ...

Dopo la morte restiamo coscienti Per un breve Periodo : ecco cosa fa il nostro cervello appena dopo la morte : cosa accade dopo la morte? Secondo una recente scoperta ognuno di noi saprebbe di essere morto anche dopo la morte. O almeno per un breve periodo di tempo. Gli scienziati avrebbero infatti scoperto che il cervello continua a funzionare anche dopo che il cuore smette definitivamente di battere. Dunque, secondo una recente ricerca, poco tempo dopo che il battito si arresta l’attività cerebrale continua a farci avere coscienza di noi stessi. ...

Il cervello 'continua' a funzionare anche dopo la morte - l'ipotesi di un esPerto : dopo la morte il cervello è ancora attivo, seppure per poco, dunque è possibile che l'individuo abbia la consapevolezza di essere sul punto di morire. Questo potrebbe essere veritiero perché la corteccia cerebrale è ancora funzionante, e potrebbe essere in grado ancora di "parlarci" ed anche di udire ciò che si dice ed accade intorno a noi. Questa inquietante ed affascinante ipotesi arriva dal dottor Sam Parnia della Stony Brook University ...