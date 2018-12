Matteo Renzi | “Un nuovo partito non è minimamente all’ordine del giorno”

I “messaggini” di Giuseppe Conte per complimentarsi con Matteo Renzi : In un'intervista a Vanity Fair, Matteo Renzi ha raccontato: "Conte me lo ricordo, quando ci mandava i messaggini tutto Contento e entusiasta delle riforme che facevamo, della Buona Scuola, del referendum… A suo tempo, nel 2015, aveva tutta un’altra posizione sullo sforzo riformatore del Governo Renzi. È legittimo cambiare idea, specie se ti offrono incarichi importanti. Io penso che le idee valgano più delle poltrone".Continua a leggere

Porta a Porta 11 dicembre 2018 : Matteo Renzi ospite di Bruno Vespa : Renzi sarà chiamato a rispondere soprattutto sui temi della politica e dell'economia italiana ma anche su immigrazione, reddito di cittadinanza e quant'altro Portato avanti dal Governo 5 Stelle e ...

L'annuncio di Matteo Renzi : "Non mi candido al congresso del Pd" : Matteo Renzi non si candiderà al congresso del Partito democratico. Ad annunciarlo è lo stesso ex premier che ha scritto un lungo post su Facebook in cui ha chiarito quali sono i programmi del suo prossimo futuro. "Candidati al congresso, mi hanno scritto in tanti. Grazie del pensiero, ma non lo farò. Ho vinto due volte le primarie con il 70% e dal giorno dopo mi hanno fatto la guerra dall'interno. Mi sentirei come Charlie Brown con Lucy che gli ...

Matteo Renzi : «Conte? Quando facevo le riforme mi mandava i complimenti» : Matteo Renzi su Vanity FairMatteo Renzi su Vanity FairMatteo Renzi su Vanity FairMatteo Renzi su Vanity Fair«Io mi sono dimesso da segretario del Pd, ho smesso di occuparmene. Sono stato il parafulmine ideale per tutti i problemi, ho smesso… Ho vinto due volte le primarie col 70% e dal giorno dopo mi hanno fatto la guerra. Questo non è il modo giusto per rispettare una comunità». Parla al passato: vuole ancora restare nel Pd? «Voglio fare ...

Matteo Renzi - il sondaggio di Antonio Noto che lo affonda definitivamente : 'Cosa pensano di lui nel Pd' : Altro che partito della Nazione, Matteo Renzi è minoranza pure nel Pd . A certificarlo il sondaggio di Antonio Noto sul Quotidiano nazionale , secondo cui anche se l'ex premier dovesse candidarsi alle ...

Matteo Renzi - il sondaggio di Antonio Noto : il nuovo partito fuori dal Pd - un disastro epocale : Quanto vale il partito di Matteo Renzi ? Non è ancora nato, ma i sondaggi sembrano già far pregustare un nuovo dramma a sinistro. Antonio Noto , sul Quotidiano nazionale , prevede per il movimento ...

Sondaggio : per il 53% della base Pd - Matteo Renzi non si deve ricandidare a segretario : Matteo Renzi non deve candidarsi di nuovo alla guida del Partito democratico. A pensarlo è il 53% della base dem secondo un Sondaggio effettuato dall'istituto di Antonio Noto e pubblicato su Quotidiano Nazionale.Nello stesso Sondaggio si evidenzia che l'ex premier è comunque ritenuto una risorsa per il partito dal 56% della base. Mentre il 33% lo reputa un problema.Nelle intenzioni di voto in vista delle primarie del 3 marzo ...

Pd - Calenda contro Renzi : “Matteo dica subito cosa vuole fare” : In un'intervista su Repubblica l'ex ministro Carlo Calenda bacchetta l'ex segretario del Pd Matteo Renzi: "Matteo deve dire cosa vuole fare. Non credo ci sia niente di male nel fatto che voglia creare un suo partito, ma occorre saperlo per tempo. Se lo fa è uno dei soggetti da coinvolgere nel fronte democratico per le europee".Continua a leggere

Matteo Renzi in scia a Confapi (e a Salvini) : "Soldi del reddito di cittadinanza a imprese che assumono giovani" : "Ieri Salvini ha incontrato le categorie. E Confapi ha fatto una proposta molto intelligente sul reddito di cittadinanza. Dare 780 a tutti per stare sul divano è assurdo e non ci sono i fondi a sufficienza. Il governo potrebbe allora prendere i soldi stanziati per il reddito di cittadinanza e darli alle imprese che formano e assumono i giovani, anzichè regalare sussidi". Il senatore del Pd, Matteo Renzi, in un post su Facebook, ...

Caro Matteo Renzi - finalmente glielo posso dire : grazie : Aspettavo questo momento da tempo: almeno dal 2012, quando lei era ancora sindaco di Firenze ma aveva già iniziato la scalata al Pd, con la prima Leopoloda dei rottamatori e con l’annuncio di volersi candidare alla segreteria, e un amico fiorentino, che aveva seguito il suo percorso, con entusiasmo, prima da presidente di Provincia e poi, disilluso e incazzato, da inquilino di Palazzo Vecchio, mi disse: “È un arrivista. Intorno a sé vuole solo ...

Matteo Renzi porta via 100 parlamentari al Pd? : 'Per ora il tema non si pone. A gennaio vedremo'. Matteo Renzi in maniera sibillina svincola di nuovo sulla nascita di un partito tutto suo però, intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di una ...

Ritratto di Girolamo Savonarola - dedicato a Matteo Renzi - : Il Bloc Notes di Michele Magno Nelle pagine finali della 'Storia economica' Max Weber afferma che le profezie, liberando gli uomini dalla magia, hanno creato le basi della scienza moderna e del capitalismo. Certamente il sociologo tedesco non pensava alle profezie apocalittiche di Girolamo Savonarola, crociato contro ogni sorta di mondanità. Sebbene Martin Lutero in ...

Matteo Renzi - l'ipotesi di un nuovo partito : chi va con lui oltre a Maria Elena Boschi : Una formazione che strizzerebbe l'occhio ai delusi di Forza Italia, anche se Silvio Berlusconi sottolinea che 'riguarda una parte politica diversa dalla nostra e quindi mi lascia indifferente'.