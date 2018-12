Jennifer Aniston | ' Ho vissuto in una casa infestata da un fantasma!'

Jennifer Aniston ha spiegato perché non è sui social - e perché non li userà mai - : Ma se per qualcuna che non usa i social, ti sembra sospetto che sappia cos'è Boomerang, Jennifer Aniston ha spiegato che non vuole " restare fuori da quello che succede nel mondo " e perciò si ...

Jennifer Aniston dichiara a Vanity Fair : 'I miei matrimoni sono stati di successo' : Nonostante Jennifer Aniston sembra sia ancora innamorata di Brad Pitt, non è affatto intenzionata a ritornare con lui ma in cuor suo lo amerà per tutta la vita. La loro storia d’amore Entrambi belli, giovani e famosi hanno riempito i giornali di gossip di tutto il mondo facendoci sognare ad occhi aperti perché erano la coppia perfetta, ma la perfezione si sa non è di questo mondo. Quest'ultimi si conobbero durante le riprese del famoso telefilm ...

Jennifer Aniston : "I miei matrimoni finiti? Li considero un successo. Non vorrei mai restare chiusa in una situazione per paura" : "I miei matrimoni falliti? In realtà li considero un successo". Non ha dubbi Jennifer Aniston riguardo le sue due storie d'amore finite con Brad Pitt, prima, e Justin Theroux, poi. In un'intervista a Elle, infatti, l'attrice di Friends rigetta con forza l'etichetta che le è stata attaccata di "donna che non sa tenersi gli uomini" e rivendica di diritto il suo pensiero."Non sento un vuoto. Davvero, no. I miei matrimoni, secondo la ...

Jennifer Aniston e quel pettegolezzo su Johnny Depp : In rete serpeggia un rumor molto interessante che riguarda Jennifer Aniston , ex di Brad Bitt e Justin Theroux ed ex Rachel Green della serie Friends. Secondo il tabloid 'Globe', l'attrice avrebbe ...

Jennifer Aniston : 'Meglio da sola - gli uomini sono egoisti colpa delle loro madri' : A quarantanove anni, la donna più invidiata sia per la sua bellezza che per i suoi ex, sembra che si sia fatta un'idea degli uomini non proprio edificante. Dopo due divorzi e molteplici fidanzamenti finiti male, l’attrice Jennifer Aniston s’è fatta un’idea degli uomini pessima: “La colpa è delle loro madri che li hanno sempre viziati e trattati da piccoli pascià. Così da adulti ti vedono solo come una serva. Meglio sole che mal accompagnate”. ...

Jennifer Aniston torna in tv con un cachet da record : una sorta di ritorno alle origini per Jennifer Aniston . L'ex moglie di Brad Pitt, lanciata nel firmamento delle star grazie al successo di 'Friends', si appresta a tornare in tv con una nuova ...

La rivincita di Jennifer Aniston : Ora produce film e serie per la tv: 'Ho quasi 50 anni e ancora tanto da fare'. A dicembre arriva su Netflix il suo Dumplin Personaggio Da 14 anni Jennifer Aniston non è più la Rachel Green di Friends, ...