Gilet gialli | Sallusti a Scanzi | “Grillo solidale? Avvisatelo che è al governo” “Macron

Per l'M5s “Macron non è credibile” Verso la convergenza coi Gilet gialli : Il Movimento Cinquestelle è attentissimo al movimento dei gilet gialli. E chi ha parlato con il leader Luigi Di Maio in queste ore, dopo il discorso televisivo del mea culpa di Emmanuel Macron, ne ha ricavato la sensazione che sotto traccia vi sia più di un dialogo. Segui su affaritaliani.it

Prove di intesa con i Gilet gialli alle Europee Così i Cinque Stelle già preparano il piano C : I gilet a Cinque Stelle. Mentre Emmanuel Macron pare avviato a replicare la parabola discendente di Renzi, si moltiplicano gli sguardi di intesa tra gilet gialli francesi e Cinque Stelle (non a caso una delegazione jaune era presente alla manifestazione No Tav). Se Cédric Guemy, uno dei leader della protesta d'Oltralpe, è convinto che i gilet diventeranno un partito simile al M5s italiano, anche per Beppe Grillo gli obiettivi sono in gran parte ...

Ecco le concessioni di Macron ai Gilet gialli : più defiscalizzazioni - più paga minima - meno tasse - più deficit - meno occupazione. : ... attesi ormai da oltre una settimana, sul suo 'Cambio di rotta'che dovrebbe aggiustare tutta la politica sociale del governo francese. Vediamo quali misure sono e quale effetto avranno. La fonte è ...

Gilet gialli - Macron verso aumento salario minimo : 'stato di emergenza economico e sociale' : Travolto dalla rabbia dei Gilet Gialli, il presidente francese Emmanuel Macron si appresta a varare alcune misure sociali, nella speranza di sedare la collera del proprio popolo, come l'aumento del ...

[L'inchiesta] Ecco chi c'è dietro i Gilet gialli. Il mistero dei troll russi e quei strani legami con l'Italia : ... in Europa e nel mondo", calcola che "nelle ultime tre settimane circa 600 account twitter noti per promuovere le scelte strategiche del Cremlino hanno iniziato a concentrarsi sulla Francia, ...

Che cosa ha promesso Macron per fermare le proteste dei Gilet gialli : Dopo le violenze che hanno scosso il paese, il presidente si rivolge alla nazione. E accoglie di fatto alcune richieste dei...

Gilet GIALLI/ Le piccole brioches di Macron nel grande crollo dell'Ue : Ieri Macron ha parlato alla nazione, nel tentativo di arginare la protesta dei GILET GIALLI. Un altro passo verso l'implosione dell'Europa tecnocratica.

Gilet gialli - Parigi conta i danni Macron pronto a cambiare rotta : Parigi Per la quarta domenica consecutiva, Parigi raccoglie le macerie lasciate dai casseur: «Una catastrofe per l'economia», come l'ha definita il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a «non immischiarsi» nei fatti interni francesi con i ...

Gilet gialli - Macron : collera giusta - aumenteremo salario minimo | : Il presidente rompe il silenzio e si rivolge alla nazione. Al centro del suo discorso la crisi nata dalle proteste delle ultime settimane contro l'aumento dei prezzi del carburante: "Stato di ...

Le promesse di Macron per fermare le proteste dei “Gilet gialli” : Il presidente francese si è impegnato ad alzare il salario minimo di 100 euro al mese e a detassare gli straordinari, tra le altre cose

Francia - Emmanuel Macron sui Gilet gialli : “Mi prendo la responsabilità - la collera è giusta” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, si prende parte della responsabilità sulla protesta dei gilet gialli e afferma di capire la rabbia e l'indignazione scoppiate nelle ultime settimane: "Servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". E annuncia un aumento del salario minimo di 100 euro.Continua a leggere

