Costa | non sussistono emergenze | continuiamo lo stesso a monitorare

Roma - Costa e Raggi contestati alla conferenza stampa dopo rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Al momento non c’è situazione di emergenza” : “Sono venuto appena saputo di questa vicenda, ognuno deve fare le cose per la propria competenza, al meglio possibile. Posso dire che al momento non c’è una situazione di emergenza. Ci sono le centraline Arpa in funzione, rassicuriamo che il monitoraggio prosegue“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa a Roma, dove si è sviluppato l’Incendio dell’impianto di ...

Le 5 idee regalo digitali che non Costano un soldo : E’ sempre tempo di regali. I più graditi sono quelli digitali. La tecnologia viene apprezzata sia da più giovani sia

Inter - l’ossessione della ricerca dell’anti-Juve Costa cara : il ruolo non si addice ai nerazzurri : L’infinita serie di vittorie della Juventus in campo italiano impone, ormai da anni, la costante ricerca di una squadra che possa Interrompere il dominio a tinte bianconere. Dopo anni in cui questo ruolo è toccato a Napoli e Roma, con qualche brevissima parentesi dell’Inter (peraltro immotivata) e del Milan della campagna acquisti delle “cose formali” del duo Fassone-Mirabelli, nelle previsioni per la stagione in ...

Il parroco di Grantorto - in provincia di Padova - toglie le cassette delle offerte e le candele elettroniche : "Pregare non Costa denaro" : Ha tolto tutte le cassettine delle offerte perché "in Chiesa non si fa commercio". Don Dino, parroco di Grantorto, in provincia di Padova, ha annunciato anche che sostituirà le candele elettriche con quelle più tradizionali, a cera. Queste ultime, infatti, sono gratuite, a differenza delle prime.Don Dino Dalla Pozza da neanche due mesi guida l'Unità pastorale di Grantorto e Carturo e sostiene un'idea di chiesa della ...

Juventus - Douglas Costa 'Non giochiamo sempre bene - ma quando conta ci siamo' : Forse la Juventus , riprendendo le parole di Allegri, non ha ammazzato il campionato, ma ha avuto la forza di dimostrare a tutto il mondo del calcio il suo enorme potenziale. 'Abbiamo raggiunto un ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Felice del secondo posto. Per la Coppa del Mondo? Servirà Costanza - non duello con Makarainen” : Dorothea Wierer ha conquistato uno strepitoso secondo posto nell’inseguimento di Pokljuka, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. L’azzurra è stata semplicemente eccezionale in terra slovena e ha replicato il risultato di ieri nella sprint, sempre alle spalle di Kaisa Makarainen: lo show al poligono, dove ha colpito tutti i 20 bersagli con dei tempi di rilascio fuori dal normale, è stato superlativo ed è ...

Sci alpino - Irene Curtoni stacca il pass per gli ottavi del parallelo di St. Moritz : out Brignone e Costazza : Irene Curtoni agli ottavi di finale del parallelo. sfiderà la Holdener. Fuori Brignone e Costazza Irene Curtoni agli ottavi di finale del parallelo di St. Moritz. È lei l’unica azzurra a superare il primo turno della fase a eliminazione diretta avendo la meglio sulla slovena Meta Hrovat che nella prima manche ha sbagliato tantissimo e in quella di ritorno ha rosicchiato 36 centesimi mettendo paura alla Curtoni. Niente da fare per ...

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : Shiffrin non delude mai. Alla seconda fase Curtoni - Brignone e Costazza : Buongiorno e benvenuti Alla DIRETTA LIVE dello Slalom parallelo di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica Mikaela Shiffirin vuole proseguire il suo magic moment anche nella disciplina più imprevedibile che fa il suo debutto stagionale. La statunitense, infatti, è reduce dAlla doppietta in SuperG che le ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo ed è ...

Sci alpino - slalom parallelo St.Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin domina le qualificazioni. Curtoni - Brignone e Costazza passano il turno : Tutto come da pronostico. Mikaela Shiffrin ha dominato le qualificazioni per lo slalom parallelo di St.Moritz. Una manche rapidissima (28”14 il tempo dell’americana) e che ha visto la leader della classifica generale chiudere in prima posizione, presentandosi come la grande favorita per la gara in programma alle 13.30. Al secondo posto dietro a Shiffrin si è classificata la svedese Frida Hansdotter con 48 centesimi di ritardo ...

Juventus-Inter - Spalletti : “Non siamo stati Costanti nei 90'” : Juventus-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato della sconfitta della squadra nerazzurra contro la Juventus: “Ci sono situazioni in cui non si riescono a leggere e invece la Juventus sulle interpretazioni non sbaglia mai nulla. Certo che se passavamo in vantaggio potevamo fare la […] L'articolo Juventus-Inter, Spalletti: “Non siamo ...

Costanza Caracciolo mamma : «Parto cesareo - ora allatto. Il peso? 10 chili e non so se li ho persi» : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri come riportato da Leggo.it sono diventati genitori, lo scorso 18 novembre, della loro prima figlia Stella. La coppia, molto attiva sui social, ha dato...

Maurizio Costanzo a La Repubblica delle Donne : «Non so se oggi attaccherei in modo così diretto e reiterato la mafia - mi sembrerebbe di dare un calcio al destino» : Maurizio Costanzo A CR4 – La Repubblica delle Donne, in onda questa sera in prima serata su Retequattro, Piero Chiambretti ha intervistato Maurizio Costanzo, che ha raccontato diversi aneddoti salienti della sua vita e della sua carriera. Ripercorrendo il dramma dell’attentato subito dalla mafia nel 1993, gli è stato chiesto se gli risultasse il fatto che – anche a causa alle frequenti ospitate del giudice Giovanni Falcone nel suo ...

Smartphone Wiko View2 Go : Costa 130 euro e ha una buona autonomia - ma non brilla nelle foto : Comprare un nuovo Smartphone non significa necessariamente spendere cifre esorbitanti. All’estremo opposto dei top di gamma, per esempio, c’è il Wiko View2 Go che abbiamo avuto modo di provare. È uno Smartphone di fascia bassa che ha un prezzo di 130 euro, adatto per chi ricerca un dispositivo essenziale con design alla moda. Bisogna accettare qualche compromesso, primo fra tutti la resa fotografica (soprattutto in notturna) e la ...