Cassano | Var? Una pagliacciata Higuain triste | e su Icardi a Madrid

Cassano dà l’addio al calcio - la lettera del presidente dell’Entella : “era giusto provarci - il mondo ha parlato di noi” : Prima la lettera di Antonio Cassano , poi la risposta del presidente dell’Entella che ha espresso le proprie sensazioni dopo la decisione del barese Un patto tra galantuomini, una settimana per provare a risentirsi un calciatore prima di prendere la decisione definitiva. Antonio Cassano ha deciso di non proseguire la sua avventura con l’Entella, chiudendo ufficialmente con il calcio giocato. Una scelta resa nota attraverso una ...

Virtus Entella - esordio di Cassano : contro la Rivarolese tris di assist : Non è ancora calcio vero, perché si tratta di amichevole, tra l'altro non ufficiale. Ma Antonio Cassano c'è. E fa un altro passo verso il, possibile, ritorno nel mondo del calcio vero. Serie B o Serie C è ancora presto per saperlo, l'Entella è sempre nel limbo. I biancocelesti devono accontentarsi di organizzare amichevoli. Quella con la Rivarolese, Eccellenza,...