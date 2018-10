Radiazioni Smartphone : Ecco I Più Pericolosi Per La Salute : Quali sono i telefoni che emanano più Radiazioni? Ecco la classifica degli Smartphone con più Radiazioni. Ecco i telefoni con valori SAR più elevati Radiazioni Smartphone: Ecco la lista dei più Pericolosi Stai per comprare un telefono nuovo? Leggi bene questo articolo prima di spendere i tuoi soldi! Prima di completare l’acquisto, ti consiglio caldamente […]

Pericolo Radiazioni : smartphone dannosi per la salute : Nel mondo della telefonia moderna la maggior parte degli smartphone ha delle onde comprese tra i 450 e 2100 MHz. Il valore SAR si calcola in unità di potenza per massa , W / kg, . Ogni paese ha ...

Smartphone più pericolosi a settembre 2018 : i modelli con più Radiazioni : La classifica degli Smartphone più pericolosi aggiornata a settembre 2018? Ve la forniamo subito, tenendo sempre presente che i valori qui indicati si esprimono in SAR, ovvero in 'tasso di assorbimento specifico', e che generalmente la soglia massima considerata 'accettabile' è pari allo 0.6 watt/kg. Come già precisato da 'bufale.net', la situazione rispetto allo scorso mese di agosto sembra essere rimasta pressoché invariata, e le varie ...

Radiazioni elettromagnetiche : gli smartphone più pericolosi : SAR, acronimo per Specific Absorption Rate o tasso d’assorbimento specifico (delle Radiazioni elettromagnetiche), è una delle caratteristiche dello smartphone che, generalmente, non viene presa in considerazione eppure è molto importante per la salute. Ogni smartphone ha un proprio valore SAR che definisce la quantità di Radiazioni emesse dal campo elettromagnetico generato dallo smartphone e dalle sue antenne. Valori più alti indicazioni ...

Smartphone e tablet - come ridurre l’esposizione alle Radiazioni : Gli Smartphone utilizzano campi elettromagnetici ad alta frequenza per la trasmissione di voce e dati proprio come i telefoni cellulari convenzionali. Oltre alle connessioni cellulari, in genere gli Smartphone utilizzano anche Wi-Fi ed LTE e lo stesso vale per i tablet. Abbiamo visto quali sono gli Smartphone che emettono maggiori radiazioni elettromagnetiche e i valori SAR, o tasso specifico d’assorbimento, di ciascun dispositivo. Vediamo ...

Quali sono gli smartphone che emettono più Radiazioni : Quali sono gli smartphone con valori Sar più alti e più bassi tra quelli che attualmente sono disponibili all’acquisto? Il valore Sar o tasso di assorbimento specifico va a esprimere la percentuale di energia elettromagnetica che viene assorbita dal corpo una volta esposto a un campo elettromagnetico a radiofrequenza. Il portale tedesco Statista ha pubblicato due infografiche che raccolgono i valori che sono stati diffusi dagli stessi ...

Radiazioni Smartphone : I 10 più sicuri ed i 10 meno sicuri : Quali Smartphone emettono più Radiazioni e quali meno Radiazioni nel 2018? Ecco la classifica di peggiori e dei migliori Radiazioni Smartphone: I 10 più sicuri ed i 10 meno sicuri Ancora non sappiamo e non ci sono prove certe che gli Smartphone possano creare tumori ma sicuramente evitare una lunga esposizione alle onde elettromagnetiche può sicuramente […]

