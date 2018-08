Vaccini | parla il primario con nipote immunidepressa | “Chiedo consiglio a Taverna e

Vaccini - parlano i genitori della bimba trapiantata : “Per poter andare all’asilo i compagni devono essere vaccinati” : “Nostra figlia è stata sottoposta a un trapianto di fegato. Dopo l’intervento abbiamo visto una luce in fondo al tunnel. Ora però deve andare all’asilo: e tutti i suoi compagni devono essere vaccinati. Lo dicono i medici, non noi”. Lo raccontano Roberta Amatelli e Rosario Gentile, i genitori della piccola Viola, oggi di 3 anni, che all’età di otto mesi è stata operata per un problema congenito alle vie biliari: per ...

Vaccini - Tartaglione ai parlamentari 5 Stelle : Fare chiarezza - per il Sud è battaglia di civiltà : ... e generazionale, perché tocca innanzitutto a noi giovani batterci con forza e determinazione contro la cultura della superstizione e dell'oscurantismo e a favore della scienza, del progresso, del ...

Vaccini - presidente Regione Umbria : 'Chiediamo confronto - il Parlamento non interferisca con la scienza' : Catiuscia Marini a Tgcom24: "Le Regioni hanno grande responsabilità in materia: sto valutando di far approvare una legge regionale per mantenere lobbligo"

Caos Vaccini - il Parlamento chiude per feriee il Milleproroghe rischia di saltare : per la scuola può tornare l'autocertificazione : Alla riapertura delle scuole i genitori dovranno comunque presentare l'autocertificazione delle avvenute vaccinazioni obbligatorie dei figli per nidi e materne se, come è quasi certo, il decreto Milleproroghe non sarà approvato alla Camera prima della pausa estiva prevista da martedì

Vaccini - medici contro il Parlamento e si allarga la fronda tra i 5 Stelle : 'Lanciamo un appello al Parlamento perchè rispetti la scienza. L'emendamento non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni', dice il presidente dell'Ordine dei medici ...

Vaccini obbligatori - l’Ordine dei Medici : “no al rinvio dell’obbligo per le scuole - il Parlamento rispetti la scienza” : “No al rinvio di un anno dell’obbligo di presentare i certificati vaccinali per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi“. E’ la posizione espressa dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, in merito all’emendamento approvato con il decreto Milleproroghe. L’emendamento, afferma, “non risponde ...

Vaccini - la Grillo annuncia : "Sull'obbligatorietà decide il Parlamento" : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato, davanti alle Commissioni parlamentari preposte, che la modifica della legge sui Vaccini non arriverà per il tramite di un decreto legge . Il tutto ...

Piero Angela parla dei Vaccini : "Quando non c'erano - c'erano i morti " - VIDEO - : Il fatto che sempre più persone non si fidino della scienza e diano credito alle non competenze, non è di buon senso né intelligente.' Siete d'accordo con lui Unimamme? Condividi su: WhatsApp

Grillo : «Vaccini a scuola - l’obbligo cambierà : presto una proposta in Parlamento» : L’annuncio della ministra della Salute, Giulia Grillo, nella conferenza stampa per il prossimo anno scolastico. «Si agirà in modo celere per risolvere la questiore»