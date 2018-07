Per Google Immagini | Trump è un idiota e lo mostra tramite ricerche

Fortnite Per Android : lista smartphone compatibili Samsung - Huawei - LG - Google - Motorola e Sony : Tutti attendono Fortnite per Android e ultimamente sono emersi molti indizi che farebbero pensare un'uscita imminente. Un segnale dell'uscita vicina è il rilascio da parte di Epic Games della lista di smartphone compatibili con Fortnite per Android, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. Questa lista comprende ovviamente gli ultimi smartphone flagship come il Samsung Galaxy S9 ma anche il Google ...

Google sta testando le risposte rapide in Chrome Per Android : Google sta conducendo dei test per le risposte rapide in Chrome per Android. L'introduzione del supporto alle risposte rapide sarebbe un importante passo in avanti per l'applicazione. L'articolo Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Move Mirror è un nuovo esPerimento AI di Google : Move Mirror è un sistema che guarda l'utente mentre si muove e usa l'AI per abbinare la posa assunta a un database con decine di migliaia di foto L'articolo Move Mirror è un nuovo esperimento AI di Google proviene da TuttoAndroid.

Google Immagini testa modifiche all’interfaccia Per il Web : Google Immagini sta sperimentando un nuovo design che include un visualizzatore di foto simile a una cartolina e un carosello a forma di pillola L'articolo Google Immagini testa modifiche all’interfaccia per il Web proviene da TuttoAndroid.

Google vuole usare l’API Vulkan Per il render della UI - ma dovermo attendere Android Q : Google ha già iniziato i lavori per l'implementazione dell'API Vulkan in Skia, il motore di rendering utilizzato per l'interfaccia di Android. L'articolo Google vuole usare l’API Vulkan per il render della UI, ma dovermo attendere Android Q proviene da TuttoAndroid.

Google va oltre Android : sarà sostituito dal nuovo sistema oPerativo Fuchsia : Proprio nei giorni in cui Android è balzato agli onori della cronaca per la mega sanzione firmata Ue, Google spinge forte sull'acceleratore per guardare oltre il robottino. L'idea esiste già e si chiama Fuchsia, e nel giro di tre-cinque anni sostituirà Android per andare oltre gli smartphone: dal pc alla casa connessa. Sul progetto, però, ci sono diversi nodi da sciogliere...

Google non ha nessun piano Per sostituire Android con Fuchsia - ma qualcosa bolle in pentola : Nonostante alcune presunte indiscrezioni, Google non avrebbe alcun piano preciso volto a sostituire Android con il progetto Google Fuchsia. L'articolo Google non ha nessun piano per sostituire Android con Fuchsia, ma qualcosa bolle in pentola proviene da TuttoAndroid.

Donald Trump contro l’Ue Per la multa a Google : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha criticato aspramente la multa record da 4,3 miliardi di euro (5 miliardi di dollari) che l’Unione europea ha inflitto a Google per la posizione predominante di Android. Secondo Trump l’Ue ha voluto colpire gli Usa attraverso un’azienda (Alphabet, la holding che controlla Google) che batte bandiera a stelle ...

Google - Trump attacca l’Ue Per la maxi multa : “Si approfittano degli Stati Uniti” : Google finisce in mezzo alla guerra dei dazi tra Washington e Bruxelles. Il presidente americano Donald Trump chiama in causa il colosso di Mountain View, criticando la maxi multa da 4,34 miliardi di euro imposta dalla commissione Ue per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. “Ve l’avevo detto! L’Unione europea ha appena dato una multa da 5 miliardi di dollari a una delle nostre più grandi aziende, ...

Trump rompe l'ennesimo protocollo e attacca anche la Fed. Sulla multa a Google non Perde l'occasione Per fare propaganda anti-Ue : Trump, ancora una volta, punta il dito contro un'importante istituzione americana. Questa volta il suo bersaglio è la Fed, la banca centrale americana, 'colpevole' di aver alzato i tassi d'interesse. Una decisione, questa, di cui il presidente si è detto "non contento". In un'intervista alla Cnbc, di cui sono stati diffusi alcuni estratti, Trump ha spiegato che, a suo parere, i tassi di interesse alti mettono gli Stati Uniti in una ...

Trump difende Google - pur odiando Silicon Valley - Per attaccare l'Europa : Era solo questione di tempo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto via Twitter sulla multa da 4,3 miliardi di euro inflitta

Usa - Trump attacca l’Ue Per la multa a Google : “Si approfitta di noi” : Usa, Trump attacca l’Ue per la multa a Google: “Si approfitta di noi” Usa, Trump attacca l’Ue per la multa a Google: “Si approfitta di noi” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump attacca l’Ue per la multa a Google: “Si approfitta di noi” proviene da NewsGo.

Maxi-multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non Per molto» Il ricorso di Big G|Sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro

Maxi-multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non Per molto» Il ricorso di Big G|Le sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro