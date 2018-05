Come usare Virgilio Mail su Android

Ikea ritira dal mercato le bici Sladda : possono causare incidenti. Ecco Come ottenere il rimborso : La bici Sladda di Ikea è stata ritirata dal mercato. Il colosso svedese ha deciso di procedere con la sospensione delle vendite dopo che un noto fornitore di componenti ha consigliato di farlo. Il ...

Come usare SUBITO YouTube Music In Italia | Download APK : Download APK YouTube Music in Italia per Android. Ecco Come scaricare, provare e installare SUBITO YouTube Music sul tuo smartphone Android. Guida per utilizzare SUBITO YouTube Music in anteprima su qualsiasi smartphone Android Provare SUBITO YouTube Music in anteprima (Download APK YouTube Music Android) Negli scorsi giorni, Come probabilmente hai letto su YLU, Google ha lanciato il nuovo servizio di […]

Chi ha paura del www? Come usare bene il web : Riesce a non farsi sopraffare da Internet. Come? Il mio primo consiglio è proprio questo, non cascare nella trappola di chi vuole convincerci che ci sia un problema. Abbiamo tanto di più, non troppo; ...

Come usare Gmail Offline Senza Connessione Internet : Usare Gmail Offline, facilissimo con la nuova interfaccia. Gmail: Come attivare la modalità Offline su Chrome. Usare Gmail Offline per gestire le email anche Senza Internet. Ecco Come utilizzare Gmail Offline e Senza Connessione Internet Attivare modalità Offline Gmail Grandi novità per tutti gli utenti Gmail. Da oggi è infatti possibile Usare Gmail in modalità Offline usando il browser Internet Google […]

SPY FINANZA/ Così l'Ue è pronta usare l'Italia Come capro espiatorio : La Commissione Ue ha bisogno di un capro espiatorio nel caso di possibili incidenti di percorso di tipo economico e finanziario. E ha scelto l'Italia.

Come usare WeTransfer per trasferire file grandi e pesanti : Come usare WeTransfer al meglio non solo per andare a trasferire file pesanti, ma anche per sfruttare una serie di funzionalità meno note, ma altrettanto utili? Uno dei co-fondatori del servizio nato nel 2008 nei Paesi Bassi, Bas Beerens, aveva avuto l’idea dopo l’ennesima frustrazione per la difficoltà di spedire file molto di grandi dimensioni. Attualmente, vengono spediti circa un miliardo di file al mese da 195 paesi al ...

Come usare I Punti GearBest Anche Nelle Flash Sale (Offerte A Tempo) : Vuoi risparmiare sui tuoi acquisti da GearBest usando i Punti accumulati? Ecco Come Usare i Punti GearBest per pagare Anche sui prodotti in Flash Sale e in offerta a tempo. Guida aggiornata a Maggio 2018 per Usare sempre i Punti per risparmiare su GearBest Risparmiare su GearBest usando i Punti Anche Nelle Flash Sale (Offerte a Tempo) senza coupon […]

“I tanti soldi dell’Isola dei Famosi non me li posso godere”. Il dramma di Nino Formicola : Come dovrà usare i 100mila euro vinti al reality : Con il 67% dei voti, Nino ”Gaspare” Formicola ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Contro Bianca Atzei, il comico e si è aggiudicato il montepremi. Aveva partecipato all’Isola ”per ricordare che non sono morto” insieme al suo compagno di lavoro di una vita, e ci è riuscito: il pubblico lo ha sempre premiato, televoto dopo televoto, fino alla vittoria che sembra aver sorpreso anche lui. ...

Come usare il nuovo Gmail : La posta Gmail in questi giorni si rinnova per offrirci funzioni inedite. Qualcuno avrà già notato dei cambiamenti grafici visibili al primo accesso, altri dovranno aspettare qualche giorno. Google sta infatti procedendo per gradi e si stima che nel giro di qualche settimana il suo miliardo e mezzo di utenti sarà aggiornato. Se siete curiosi e non volete attendere il vostro turno però, potete accedere alla nuova versione dal menù impostazioni e ...

Trucchi per usare Netflix Come un vero professionista : Lo stesso discorso vale per gli spettacoli di cui avete espresso un giudizio: un clic sull'opzione ' Rating ' e vi torna tutto in mente. Se, invece, volete cancellare dalla cronologia alcuni titoli, ...

Come usare Dplay : Live per visualizzare la lista degli eventi che saranno trasmessi in live streaming su Dplay, ad esempio le partite di rugby o le puntate di show Come 'Amici di Maria De Filippi' o 'Fratelli di ...

Come usare la modalità Ritratto nelle Storie di Instagram : Scattare immagini con l'effetto sfocato non è certo una novità nel mondo degli smartphone. Sono almeno un paio di anni che i produttori l'hanno introdotta, grazie all'utilizzo della doppia fotocamera ...

Essential Phone PH-1 permette ora di decidere Come usare l’area del notch : Con la build 141, basata su Android 8.1 Oreo, viene introdotta una nuova opzione che consente agli utenti di personalizzare il notch di Essential Phone PH-1 L'articolo Essential Phone PH-1 permette ora di decidere come usare l’area del notch proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S6 Come usare Samsung Pay con il telefono : Scaricare installare Samsung Pay sul cellulare Android Samsung Galaxy S6 per pagare nei negozi e supermercati senza tirare fuori dalla borsa o dal portafoglio la carta di credito.