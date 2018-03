Ecco l’app per condividere la password della rete WiFi con un codice QR

“Invisibili!”. WhatsApp - Ecco la novità più attesa. Un altro modo (quando serve) di usare l’app di messaggistica : Chattare su WhatsApp nel totale anonimato adesso è possibile. Come? Semplice, basta creare dei profili invisibili e il gioco è fatto. Tranquilli, non è fantatecnologia, si tratta solo di seguire un piccola guida e i risultati saranno stupefacenti. Sarete avvolti da un mantello di invisibilità che renderà impossibile spiarvi. “Per profili invisibili WhatsApp – scrive Lorenzo Renzetti in un lungo articolo su wordsmart.it – si ...

Huawei Wallet sul Play Store : Ecco l’app per i pagamenti del produttore cinese : Huawei Wallet è la soluzione studiata dal produttore cinese per offrire ai propri utenti un sistema di pagamento da usare attraverso lo smartphone Android L'articolo Huawei Wallet sul Play Store: ecco l’app per i pagamenti del produttore cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Quando l’apparenza inganna : Ecco come una semplice gomma può salvare uno studente “somaro” : Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha usato un trucchetto durante un compito a scuola. Un ragazzo indiano di Imphal, nello stato di Manipur, si è inventato una gomma per cancellare che cela al suo interno un vero e proprio papiro di suggerimenti. Peccato che sia stato pizzicato dal proprio insegnante che nel video ci mostra l’espediente adottato dal suo alunno “non proprio modello” L'articolo Quando ...

Tumore del pancreas : Ecco i 4 fattori di rischio - arriva l’app che informa i pazienti : E’ una vera e propria guida per il paziente colpito da Tumore del pancreas. Il suo obiettivo è aiutare chi si appresta a sottoporsi ad un complesso intervento chirurgico, spiegando nel dettaglio tutte le fasi, da prima del ricovero fino al ritorno a casa. Si chiama VisioMedic, ed è la prima app messa a punto per la Fondazione Poliambulanza di Brescia, polo ospedaliero di riferimento in Italia, dove vengono eseguite più di 50 resezioni ...

“Tutto finto!”. Isola dei famosi. L’ accusa dell’ex naufraga ad Alessia Marcuzzi. Parole pesanti che trovano l’appoggio di altri personaggi del mondo dello spettacolo. E non finisce qui perché lei si spinge ancora oltre : “Ecco le prove” : Nel bene o nel male, quest’edizione dell’Isola dei Famosi è destinata a lasciare il segno. Le Parole di Eva Henger, l’addio di Francesco Monte, la nascita del cosiddetto canna-gate, ha infatti agitato il dialogo non solo in studio ma anche fuori, dove non sono mancate le discussioni. L’ultima, proprio ieri, per bocca di Vladimir Luxuria, l’ex deputata (e nufraga) non ha usato mezzi termini contro Alessia Marcuzzi. «Non affrontare nella ...

Fibroma : Ecco come usufruire gratuitamente dei servizi per la prevenzione dell’apparato genitale femminile : Il Fibroma uterino è una forma tumorale benigna tra i più diffusi, che colpisce l’apparato genitale della donna in particolare le cellule muscolari lisce dell’utero. La fascia d’età maggiormente a rischio è quella della premenopausa, ma il disturbo può insorgere anche in età fertile. Tante volte l’insorgenza del Fibroma è asintomatica, e di conseguenza la diagnosi viene ritardata; oppure i sintomi vengono sottovalutati perché la ...

Vero - Ecco l’app che sfida Facebook e Instagram (e che tutti stanno scaricando) : Se avete fatto un giro su Instagram di recente, avrete notato che tutti postano screenshot di un nuovo social network, Vero, invitando i follower a passare alla concorrenza. Bizzarrie del mondo moderno: social network che parlano di altri social network. Ma c’è veramente un nuovo sceriffo in città, capace di far tremare l’impero di Mark Zuckerberg? Estetica patinata, motto persuasivo (“il Vero social network”), privacy garantita e zero ...

Siria - Mezzaluna rossa Kurdistan lancia la raccolta fondi per Afrin. L’appello di Zerocalcare : “Ecco cosa possiamo fare” : L’onlus Mezzaluna rossa Curda lancia una campagna di crowdfunding per aiutare la popolazione del distretto Afrin, sotto le bombe turche dal 20 gennaio. Tra i testimonial il fumettista Zerocalcare, che per promuovere la raccolta fondi ha girato un breve video: “Ci chiediamo spesso cosa possiamo fare per aiutare una situazione così lontana. Ecco una delle cose che si possono fare è partecipare a questa raccolta fondi”. Con i ...

Magma sotto l’Appennino meridionale - gli scienziati si riuniscono e valutano l’ipotesi del vulcano in formazione : Ecco il responso [DETTAGLI] : Importanti novità emerse nel corso della riunione che si è svolta stamattina a Napoli, nella sede della Giunta regionale della Campania, indetta per discutere dello studio sui fenomeni registrati nell’area del Matese compresa tra le province di Benevento e Caserta, condotto da Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv) e Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Universita’ di Perugia. La presenza di una sorgente di ...

Ecco WoundCare - l’app per controllare le ferite post-operatorie che riduce i ricoveri e migliora l‘assistenza del paziente : Una nuova app per smartphone, chiamata WoundCare, permette ai pazienti di inviare con successo immagini delle loro ferite chirurgiche per il controllo da parte degli infermieri. l’app è stata sviluppata dai ricercatori del Wisconsin Institute of Surgical Outcomes Research (WiSOR), del Dipartimento di Chirurgia dell’University of Wisconsin, con l’obiettivo di individuare in anticipo le infezioni del sito chirurgico (SSIs) e per prevenire nuovi ...

Gioielli e 30mila euro in contanti nell’appartamento : Ecco dove viveva il boss della mafia cinese : Zhang Naizhong, il 57enne capo della potente organizzazione mafiosa cinese con base a Prato e ramificazioni in europa, è stato arrestato ieri a Roma, in un condominio di viale Marconi, nel blitz principale dell’operazione “China Truck“, condotta da polizia e Dda di Firenze in varie città italiane e non solo. Nell’appartamento, che sarebbe intestato alla fidanzata 41enne del boss (arrestata anch’essa perché ritenuta ...