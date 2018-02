Al Sud ci sono più bambini e ragazzi | ma meno biblioteche e palestre scolastiche

VERSO LE POLITICHE " Castiello : l'Italia e il Sud si possono risollevare solo con la ricetta della Lega : solo così - ha continuato - ridaremo fiato all'economia, determinando occupazione e liquidità, a beneficio di famiglia ed imprese. " Dobbiamo inoltre - ha aggiunto - affinché il nostro Paese possa ...

955 minatori che erano rimasti bloccati per 24 ore in una miniera d’oro in Sudafrica sono stati liberati : 955 minatori che erano rimasti bloccati per 24 ore in una miniera d’oro in Sudafrica sono stati liberati venerdì mattina quando è stato finalmente possibile far ripartire gli ascensori della miniera. I minatori erano bloccati a diverse centinaia di metri The post 955 minatori che erano rimasti bloccati per 24 ore in una miniera d’oro in Sudafrica sono stati liberati appeared first on Il Post.

Circa mille minatori sono rimasti bloccati in una miniera d’oro in Sudafrica : In Sudafrica Circa mille minatori sono rimasti bloccati sottoterra mentre stavano lavorando in una miniera d’oro vicino alla città di Welkom. La causa dell’incidente è stata una tempesta che ha messo fuori uso il sistema elettrico dell’intero impianto. Sembra comunque The post Circa mille minatori sono rimasti bloccati in una miniera d’oro in Sudafrica appeared first on Il Post.

Nord e Sud Corea insieme ai Giochi - Fiori : “Nessun effetto su questione nucleare. E’ già accaduto e i rapporti sono pessimi” : Unite sotto la stessa bandiera. La stretta di mano tra la delegazione della Corea del Nord e i cugini del sud che a Panmunjom hanno trovato un accordo per sfilare fianco a fianco durante la manifestazione d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang arriva come una boccata d’aria fresca per le potenze mondiali attente alla situazione nella Penisola asiatica. Una piccola luce dopo il buio degli ultimi mesi, quando il regime di Kim ...

Kim Jong-un - le nuove 'bombe' sono pronte per la Corea del Sud Video : Ci sono diverse tipologie di bombe, secondo alcuni quelle che sono detonate dalla bellezza e dalla sensualita' femminile sono dirompenti tanto quanto le bombe vere. La pensava così anche Louis Reard, il sarto francese che inventò il bikini nel 1946: il nome trae le proprie origini dall'atollo di Bikini, nelle Isole Marshall, dove il governo degli Stati Uniti conduceva test nucleari. E guarda caso, una delle bombe sganciate dagli americani nel ...

Tredici persone sono morte in un attentato nella foresta della Casamance - nel Sud del Senegal : Sabato 6 gennaio Tredici persone sono morte e sette sono state ferite in un attentato avvenuto nella foresta della Casamance, nel Senegal meridionale, vicino alla città di Borofaye e a circa 10 chilometri dal confine con la Guinea Bissau. Le The post Tredici persone sono morte in un attentato nella foresta della Casamance, nel sud del Senegal appeared first on Il Post.

In Sudan sulle tracce dei Faraoni Neri - là dove i turisti non sono ancora arrivati : Khartoum, città nuova, caotica e vivace, è l'introduzione a questo mondo poco noto: il Museo nazionale archeologico, modernissimo nel 1971 quando fu costruito e ora un po' acciaccato, contiene ...

Almeno 12 persone sono morte in un incidente ferroviario in Sudafrica : In Sudafrica Almeno dodici persone sono morte in un incidente tra un treno passeggeri e un camion che si sono scontrati; 180 persone sono state ferite. È successo vicino alla città di Kroonstad, che si trova nella provincia di Free State, nel The post Almeno 12 persone sono morte in un incidente ferroviario in Sudafrica appeared first on Il Post.

Chimico-fisico a Parigi. “Sono partito da Messina - dove lavoravo per pochi euro. Chi viene dal Sud crede meno nei suoi sogni” : C’è un complesso che attanaglia i giovani del sud Italia. “Chi viene dal meridione crede meno nei suoi sogni”. Fabrizio Creazzo ha 25 anni ed è nato e cresciuto a Messina. “Questo complesso intimorisce e demotiva i giovani del sud, convinti che molte opportunità per loro siano lontane o irraggiungibili”. Nei suoi racconti, Fabrizio dipinge un sud Italia in cui un siciliano non penserebbe mai di ambire alle migliori università europee ...

Due importanti ex dirigenti della FIFA in Sud America sono stati condannati per corruzione : Un tribunale di New York ha condannato due importanti ex dirigenti sudAmericani della FIFA, l’organo che governa il calcio mondiale, per il loro ruolo in una rete di corruzione andata avanti per anni e che ha coinvolto decine di persone The post Due importanti ex dirigenti della FIFA in Sud America sono stati condannati per corruzione appeared first on Il Post.

Crozza-Feltri e il Natale : “È un giorno lavorativo - non sono mica come i terroni. Al Sud ogni occasione è buona per non fare niente” : Nella copertina di Maurizio Crozza a Che Fuori Tempo Che fa in onda su Rai 1, un Vittorio Feltri particolarmente caustico commenta l’arrivo del Natale: “A me del Natale non me ne frega niente, io sono di Bergamo: per noi è un giorno lavorativo come un altro non siamo mica come i terroni del sud che ogni occasione è buona per non fare niente. Solo perché è nato un Palestinese 2000 anni fa si deve fermare il mondo?” L'articolo Crozza-Feltri e il ...

Usa - treno deraglia a Sud di Seattle : ci sono dei feriti : Alcune carrozze sono finite sulla strada statale sottostante. Ancora incerto il bilancio. Si parla di «feriti»

Treno deraglia a Sud di Seattle - vagoni sull'interstatale. "Ci sono morti e feriti" -Video twitter : Una scena apocalittica con vagoni caduti sulla strada interstatale sottostante. Un Treno della Amtrak è deragliato a sud di Seattle (Stati Uniti), nei pressi di Tacoma nello Stato di...