Fabrizio Corona contestato a Napoli dopo l'uscita sul Papa: 'Sei una sola', la risposta

“Io faccio informazione seria”:dal pubblico napoletanoLa presenza disul palco del Peppy Night Show, celebre programma condotto da Peppe Iodice su Canale 21, si è trasformata in un vero e proprio scontro con il pubblico napoletano. L’exrazzo, noto per le sue dichiarazioni controverse, ha ricevuto una raffica di fischi e critiche durante la sua prima apparizione pubblicail clamoroso errore sulla presunta morte diFrancesco.Lo scontro con il pubblico al Peppy Night ShowSolo poche settimane prima, infatti,aveva dichiarato con sicurezza che il Pontefice fosse deceduto, affermando che non sarebbe mai più apparso in pubblico. La realtà dei fatti ha però smentito la sua previsione:Francesco è tornato in Vaticano, vivo e attivo, facendo crollare la credibilità dell’ex re deirazzi e del suo controverso progetto editoriale Falsissimo.