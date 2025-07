Sparatoria in chiesa tre morti | tra le vittime anche l’aggressore

Una sparatoria ha sconvolto la comunitĂ di Lexington, in Kentucky, trasformando una chiesa battista in un teatro di violenza. I colpi sono esplosi all’interno della Richmond Road Baptist Church, dove due donne — una di 72 anni e una di 32 — sono rimaste uccise, insieme al loro stesso assassino. L’aggressore è morto sul posto, ma non è ancora stato chiarito come sia deceduto, nĂ© le autoritĂ hanno diffuso il suo nome. L’agente colpito vicino all’aeroporto. Tutto è iniziato nei pressi dell’aeroporto Blue Grass, dove l’uomo ha aperto il fuoco su un agente della polizia statale lungo Terminal Drive, ferendolo prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

