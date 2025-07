Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre

La visita di Stato del presidente americano Donald Trump nel Regno Unito, la sua seconda in due mandati, è stata programmata dal 17 al 19 settembre. Lo ha annunciato oggi Buckingham Palace. L'inquilino della Casa Bianca e sua moglie Melania saranno ospiti del capo di Stato britannico re Carlo III e della regina Camilla al Castello di Windsor, vicino Londra. Trump è stato invitato tramite una lettera del sovrano consegnatagli dal primo ministro britannico Keir Starmer lo scorso febbraio. "È la prima volta che un leader viene invitato due volte a compiere una visita di Stato", aveva dichiarato Starmer all'epoca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre

