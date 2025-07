Sinner vince Wimbledon | gloria e milioni

Londra. 14 luglio 2025 – Tre milioni (e mezzo) in tasca e una gloria scolpita per sempre sui muri dell’All England Club oltre che nell’orgoglio dell’Italia intera. Dietro quella coppa dorata alzata al cielo c’è di più: un premio ricchissimo, praticamente da paperoni. Jannik Sinner, grazie alla vittoria in finale su Alcaraz a Wimbledon si porta a casa 3 milioni di sterline, esattamente 3.517.900 euro. Poco meno della metà (1,520,000 sterline (1.782.400 euro) assegnata al suo avversario spagnolo. Wimbledon si conferma lo slam dei record, a partire dal montepremi: rispetto all’edizione 2024, l’aumento del prize-money è quantificato in un +7%. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner vince Wimbledon: gloria e milioni

