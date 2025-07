Dna ignoto su Chiara Poggi è caccia al terzo uomo | oggi l’esito del nuovo test Cosa può succedere?

Garlasco (Pavia), 14 luglio 2025 –  “ Resterà probabilmente ignoto, ma è una prova irrilevante anche questa”. Massimo Lova ti, che con la collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia nell’indagine sull ’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, non crede nella ‘svolta’ del Dna maschile estratto dal tampone orale della vittima nell’incidente probatorio. Per oggi è atteso l’esito della ripetizione, necessaria per validare scientificamente il risultato, che con tutta probabilità arriverà solo a confermare la presenza di questo profilo Y ignoto, come già comunicato venerdì dai periti ai consulenti delle parti, che con i ‘dati grezzi’ hanno potuto trarre ciascuno le proprie conclusioni, facendo le comparazioni con i Dna che ognuno ha a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dna ignoto su Chiara Poggi, è caccia al terzo uomo: oggi l’esito del nuovo test. Cosa può succedere?

