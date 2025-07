Cersei poteva uccidere daenerys e rivelare i difetti della stagione 8 di game of thrones

La conclusione della celebre serie televisiva Game of Thrones ha suscitato numerose discussioni tra fan e critici, evidenziando alcune incongruenze narrative che hanno generato delusione. Uno degli aspetti più controversi riguarda la possibilità che Cersei Lannister potesse eliminare Daenerys Targaryen durante il loro incontro a porte chiuse, prima che questa portasse a termine la distruzione di Approdo del Re. Questo elemento, spesso trascurato, mette in luce alcune lacune nella gestione delle strategie dei personaggi principali nel finale della saga. la possibilità di Cersei di eliminare daenerys durante il confronto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cersei poteva uccidere daenerys e rivelare i difetti della stagione 8 di game of thrones

