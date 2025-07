Addio pesci di casa nostra Invasione di specie aliene L’effetto tropicalizzazione

Marina di Pisa, 14 luglio 2025 – Nicola cala il bilancione in acqua. Sono trent’anni che il mare è la sua casa e il retone è il custode della tradizione dei pescatori marinesi. Il silenzio lassĂą è irreale. Il tempo accarezza il viso bruciato dal sole. I gabbiani salutano dall’alto disegnando in cielo uno spettacolo di piroette. Una distesa blu circonda la bilancia sui quattro lati e cinge i lembi di terra di Marina e della spiaggia selvaggia del Gombo. Il retone color smeraldo è l’ultimo rimasto in piedi dopo le violente mareggiate degli anni scorsi. Nel 2023 fu un vero e proprio colpo al cuore per tanti pisani e marinesi, quando la furia del mare inghiottì il retone storico di Bocca d’Arno, un segno distintivo nelle vedute di Marina che contraddistingueva questo luogo unico al mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio pesci di casa nostra. “Invasione di specie aliene. L’effetto tropicalizzazione”

Addio pesci di casa nostra. “Invasione di specie aliene. L’effetto tropicalizzazione” - “E’ solo questione di tempo prima di vedere da noi anche lo scorpione. Lo riporta lanazione.it

Pesci esotici nel mare di casa nostra. “Clima tropicale, è tutto in ... - “Clima tropicale, è tutto in divenire” Una manta a Marina di Pisa, una medusa subtropicale a Viareggio. lanazione.it scrive