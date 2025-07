programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 14 Luglio 2021. Mattina. 07:29 - A-Team L'A-Team vola a Chicago, dove la madre di Baracus e' stata aggredita da un gruppo di teppisti Dietro l'atto si cela uno speculatore immobiliare 08:27 - Chicago Med Sarah, dopo lunghe ricerche, riceve la triste notizia che Danny e' stato picchiato a morte Il dottor Charles tenta di consolarla, ma lei e' distrutta dal rimorso 09:24 - Chicago Med Ted, un ragazzo di vent'anni, arriva con problemi respiratori La Manning diagnostica una pancreatite che pero' nasconde anche un tumore al polmone 10:25 - Law & Order: Special Victims Unit Uno stupratore colpisce nello stesso quartiere per ben due volte nel giro di una settimana Benson e i suoi scatenano una caccia all'uomo 11:25 - Law & Order: Special Victims Unit Un famoso flautista viene denunciato per stupro da una violinista con cui si esibisce Lui non ricorda nulla e sostiene di essere stato drogato 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:46 - Sport Mediaset Extra Approfondimento quotidiano in diretta dedicato al mondo dei motori a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:50 - Paperissima Sprint Con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e l'immancabile Gabibbo Filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo ed oltre 270 sketch inediti all'insegna dei tormentoni musicali Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

