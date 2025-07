Santo Stefano Magra (La Spezia), 14 luglio 2025 – Verrà ascoltato stamani in carcere il 25enne che l’altro pomeriggio ha colpito con una coltellata al braccio un addetto alle pulizie all’interno del centro di accoglienza di Vincinella a Santo Stefano Magra. Il giovane sarà assistito d’ufficio dall’avvocato Livia Cristina Mornelli del foro spezzino. Il grave episodio intanto ha sollevato la dura presa posizione del sindaco Paola Sisti e dell’assessore alla sicurezza Jacopo Alberghi che hanno chiesto maggiori controlli per conservare livelli di sicurezza e decoro. “Non è rilevante – spiegano – che il ragazzo accusato dell’accoltellamento non fosse ospite del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Servono più controlli”. Il Comune chiede aiutoper i centri di accoglienza