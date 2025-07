I migliori film horror dell’anno con una stella in comune

Il panorama cinematografico horror del 2025 si distingue per la presenza di produzioni di grande impatto sia dal punto di vista critico che commerciale. Tra le pellicole più rappresentative di questa stagione figurano due titoli che hanno riscosso un successo straordinario: Sinners, diretto da Ryan Coogler, e 28 Years Later, sotto la regia di Danny Boyle. Entrambi i film hanno conquistato il pubblico nelle sale, ricevendo recensioni molto positive e collocandosi tra le pellicole più redditizie dell’anno. sinners e 28 years later: un attore protagonista in comune. le interpretazioni distintive di jack o’connell in entrambe le opere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - I migliori film horror dell’anno con una stella in comune

In questa notizia si parla di: film - horror - anno - stella

Far East Film Festival dal 24 aprile. In apertura: la comedy cinese Green Wave e l’horror sudcoreano Dark Nuns -  Toccherà alla comedy cinese Green Wave  e all’horror sudcoreano Dark Nuns  il compito di aprire ufficialmente, giovedì 24 aprile, la 27ª edizione  del Far East Film Festival.

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Milan-Bologna 0-1 Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.

The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror! - The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror! Dalla New Line Cinema arriva il primo trailer di The Conjuring – Il rito finale, il nono capitolo dell’ universo cinematografico di The Conjuring, la saga da oltre 2 miliardi di dollari di incasso al box office mondiale.

Indimenticabile nei panni del dottor Carter in #ERMediciInPrimaLinea, #NoahWyle vedrà celebrato il suo talento con una stella sulla Walk of Fame: qui il video dell'annuncio Vai su Facebook

Calendario film uscita aprile 2025; Opus - Venera la tua stella, cosa sapere sul film con John Malkovich al cinema; Opus - Venera la tua stella: John Malkovich popstar fra commedia e horror nel film di Mark Anthony Green.

Film Horror - ComingSoon.it - horror, con film come The Ring, The Grudge, Dark Waters, Pulse e relativi remake americani. comingsoon.it scrive

È morta Carol Locatell, stella del cinema horror e di Venerdì 13 - Era nota ai fan del mondo dell'horror per il suo ruolo nel quinto film della saga Venerdì 13. Si legge su fanpage.it